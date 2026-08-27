Ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι μίλησε για το ενδεχόμενο να πάρει ελληνικό διαβατήριο, αλλά και για το ενδιαφέρον που είχε από συλλόγους της χώρας μας.

Ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι μεγάλωσε στην Ελλάδα και έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα στη χώρα μας, προτού κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι για το NBA. Ο ίδιος, επέστρεψε στην Ευρώπη και πλέον αγωνίζεται στη Ρωσία και τη Λοκομοτίβ Κουμπάν.

Ο Ποκουσέφσκι σε συνέντευξή του στη «Meridian Sport» μίλησε για το ενδιαφέρον που είχε από ελληνικές ομάδες, αλλά και το ενδεχόμενο να πάρει ελληνικό διαβατήριο.

Όσα είπε ο Ποκουσέφσκι

«Ναι, υπήρξαν συζητήσεις με τις περισσότερες μεγάλες ελληνικές ομάδες. Όμως, δεν θέλω να πάω κάπου όπου δεν με θέλουν για τον ρόλο που πιστεύω ότι αξίζω και μπορώ να υπηρετήσω καλά σε αυτό το σημείο της καριέρας μου. Αν θα συμβεί αυτό, θα το δούμε. Θέλω να βρίσκομαι σε μια μεγάλη ομάδα έχοντας σημαντικό ρόλο, κάτι που δεν θα είχα τώρα.

Υπήρξαν σοβαρές συζητήσεις, αλλά η στάση μου αυτή τη στιγμή δεν είναι να κυνηγώ μεγάλες ομάδες, τη δημοσιότητα ή τα χρήματα. Τώρα θέλω απλώς να παίζω μπάσκετ, γιατί αυτό με κάνει χαρούμενο. Αυτός είναι ο λόγος που ήθελα να πάω στην Παρτίζαν και ο λόγος που βρίσκομαι τώρα στη Λοκομοτίβ. Δεν ψάχνω τίποτα άλλο. Με αυτό το σκεπτικό μίλησα σε όλους τους προπονητές και τις ομάδες το καλοκαίρι».

Για το ελληνικό διαβατήριο: «Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι απλή: η αλήθεια. Οι συνθήκες της ζωής μου έφεραν έτσι τα πράγματα, ώστε πέρασα τα χρόνια της διαμόρφωσής μου στην Ελλάδα, από τα 13 έως τα 18 μου. Πηγαίνω εκεί κάθε καλοκαίρι, έχω σπίτι, η μέλλουσα σύζυγός μου είναι Ελληνίδα. Αγαπώ αυτή τη χώρα, όπως αγαπώ και τη Σερβία. Θα ήθελα τα παιδιά μου να μεγαλώσουν κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Γι’ αυτό και η απόκτηση διαβατηρίου αποτελεί λογική εξέλιξη. Δεν υπάρχει πίεση, δεν βιάζομαι για τίποτα· όταν είναι να γίνει, θα γίνει. Είναι φυσιολογικό. Το παρελθόν μου και το μέλλον που θα ήθελα να έχω είναι συνδεδεμένα με την Ελλάδα. Και ίσως με συνδέει και το μπάσκετ. Το ελληνικό διαβατήριο δεν έχει καμία σχέση με το μπάσκετ».