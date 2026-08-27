Οι ανησυχίες για το κατά πόσο ένας παίκτης με επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη μπορεί να αγωνιστεί στο NCAA έχουν ενταθεί.

Η μετάβαση αθλητών από το ευρωπαϊκό επαγγελματικό μπάσκετ στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ (NCAA) βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας ολοένα και πιο σύνθετης διαμάχης. Το NCAA, τα δικαστήρια και οι αθλητικές περιφέρειες ακολουθούν διαφορετικές κατευθύνσεις στα ζητήματα που έχουν προκύψει, κάτι που εύλογα προκαλεί προβληματισμό.

Η υπόθεση του Ισραηλινού Νόαμ Γιάκοβ, έχει εντείνει τις ανησυχίες για το κατά πόσο ένας παίκτης με επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη μπορεί να αγωνιστεί στο NCAA. Σύμφωνα με Αμερικανικά Μέσα, το κολέγιο της Γιούτα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την επιλεξιμότητα του πρώην γκαρντ της Βιλερμπάν, μετά την απόφαση της διοίκησης του NCAA να μη συμμετέχουν στο πρωτάθλημα επαγγελματίες παίκτες.

Την ίδια στιγμή, μια διαφορετική εξέλιξη ήρθε από τη Λουιζιάνα. Δικαστής χορήγησε στον Αρ Τζει Λούις Τζούνιορ προσωρινή δικαστική προστασία, επιτρέποντάς του να αγωνιστεί για το LSU, παρά το γεγονός ότι είχε υπογράψει συμβόλαια με το NBA. Σημαντικό στοιχείο στην απόφαση ήταν ότι ο δεν είχε αγωνιστεί ποτέ σε επίσημο παιχνίδι του NBA ή της G League. Η συγκεκριμένη απόφαση, ωστόσο, δεν αποτελεί έγκριση από το NCAA, ούτε δημιουργεί δεσμευτικό προηγούμενο για άλλους αθλητές.

Παράλληλα, η SEC έχει υιοθετήσει αυστηρότερη στάση. Η περιφέρεια ενέκρινε κανονισμό που εμποδίζει τα πανεπιστήμιά της να διατηρούν στα ρόστερ τους αθλητές οι οποίοι δήλωσαν συμμετοχή σε draft του NBA, WNBA ή NFL χωρίς να αποσύρουν εγκαίρως τη συμμετοχή τους, υπέγραψαν συμβόλαιο με τις συγκεκριμένες λίγκες ή βρέθηκαν σε ρόστερ ομάδων τους. Ο επίτροπος της SEC, Γκρεγκ Σάνκει , έχει πλέον την εξουσία να επιβάλλει κυρώσεις στα προγράμματα που παραβιάζουν την πολιτική αυτή.

Έτσι, διαμορφώνεται ένας σαφής διαχωρισμός. Από τη μία, τα δικαστήρια εξετάζουν κατά πόσο οι περιορισμοί του NCAA σχετικά με την επιλεξιμότητα είναι νόμιμοι και εφαρμόζονται με συνέπεια. Από την άλλη, οι περιφέρειες θεσπίζουν τους δικούς τους περιορισμούς, επιχειρώντας να αποτρέψουν την επιστροφή επαγγελματιών αθλητών στο κολεγιακό πρωτάθλημα.

Για τους Ευρωπαίους παίκτες, το ζήτημα είναι ακόμη πιο περίπλοκο. Πολλοί έχουν υπογράψει επαγγελματικά συμβόλαια και έχουν αγωνιστεί σε επίπεδο Ανδρών από πολύ νεαρή ηλικία, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι η πορεία τους είναι αντίστοιχη με εκείνη ενός αθλητή που αγωνίστηκε στο NBA ή τη G League. Η ηλικία, το είδος του συμβολαίου, η αμοιβή, η συμμετοχή σε επίσημους αγώνες και το πότε συνέβησαν όλα αυτά μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά την επιλεξιμότητα.

Και εδώ βρίσκεται η βασική διάκριση που παραμένει μέχρι σήμερα άλυτη: θα πρέπει η εμπειρία σε ευρωπαϊκά αναπτυξιακά συστήματα να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως μια επαγγελματική καριέρα στο NBA ή τη G League;

Μέχρι το NCAA να θεσπίσει σαφέστερα και πιο συνεπή κριτήρια —ή μέχρι νέες δικαστικές αποφάσεις να αλλάξουν το υφιστάμενο πλαίσιο— η υπογραφή συμβολαίου με ένα κολεγιακό πρόγραμμα δεν αποτελεί εγγύηση ότι ένας παίκτης θα έχει τελικά το δικαίωμα να αγωνιστεί στο Κολεγιακό Πρωτάθλημα.

Για έναν Ευρωπαίο αθλητή που εξετάζει το ενδεχόμενο να μετακομίσει στις ΗΠΑ, η επιλογή του κολεγιακού μπάσκετ επομένως δεν είναι πλέον μόνο αγωνιστική ή εκπαιδευτική απόφαση. Η επαγγελματική του διαδρομή στην Ευρώπη, τα συμβόλαια που έχει υπογράψει και το ιστορικό συμμετοχών του μπορεί να αποδειχθούν εξίσου σημαντικά με το ταλέντο του.