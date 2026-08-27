Παροξυσμός επικρατεί στις τάξεις των Ελλήνων φιλάθλων για την αναμέτρηση με την Ισπανία καθώς έχουν μείνει λιγότερα από 4.800 εισιτήρια διαθέσιμα.

«Τρελαμένοι» είναι οι Έλληνες φίλαθλοι για το παιχνίδι με την Ισπανία (31/08, 19:00) στο «Telekom Center Athens» για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Όπως ανέφερε η ΕΟΚ τα εισιτήρια κάνουν «φτερά» καθώς έχουν απομείνει λιγότερα από 4.800 «μαγικά χαρτάκια» για αυτό το ματς.

Βέβαια προέχει η αναμέτρηση με την Ουκρανία στη Ρίγα (28/08, 19:00) όπου η νίκη είναι κάτι παραπάνω από... απαραίτητη αλλά όπως ανέφερε η ΕΟΚ «ο κόσμος είναι #pantadipla και τα εισιτήρια αρχίζουν να εξαντλούνται, καθώς συνεχίζουν να πωλούνται με μεγάλη ταχύτητα και λιγότερα από 4.800 έχουν απομείνει διαθέσιμα προς τους φιλάθλους. Για να εξασφαλίσετε τη θέση σας και να βρεθείτε κι εσείς στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας, μπορείτε να κάνετε κλικ ΕΔΩ.

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα μέσα από την πλατφόρμα της ticketmaster. Για την αγορά εισιτηρίου απαιτούνται ονοματεπώνυμο και αριθμός ταυτότητας, αλλά όχι η διαδικασία μέσω gov.



Παιδιά ως πέντε ετών εισέρχονται δωρεάν στο γήπεδο. Για εισιτήρια ΑμεΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Ticketmaster στο (+30) 211 19 81 535, καθημερινά 10:00–20:00. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στο [email protected].

Για όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τον αγώνα από τις Premium Suites η επικοινωνία μπορεί να γίνει μέσω του email [email protected], στο οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε και για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα εισιτήρια.

Η Εθνική Ομάδα θα σας περιμένει στο Telekom Center Athens στις 31 Αυγούστου!»