Οι δηλώσεις του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, επικύρωσαν την ένταξη των υποδομών που θέλει να φτιάξει η ΚΑΕ Άρης στο μεγαλόπνοο σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΘ.

Έπειτα από πολύμηνες συζητήσεις και καθώς η ΚΑΕ Άρης είχε καταθέσει ξεκάθαρο και απολύτως εφικτό πλάνο για την αναβάθμιση αλλά και κατασκευή υποδομών και τη δημιουργία προπονητηρίου με δική της χρηματοδότηση, δια στόματος του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, επικυρώθηκε η ένταξη του σχεδίου στο αντίστοιχο ανάπλασης της ΔΕΘ. Στην ομιλία του στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ο Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε τα έργα που υλοποιούνται ή μπήκαν σε καθεστώς υλοποίησης και αφορούν τη Θεσσαλονίκης.

Στα οκτώ μέτρα συμπεριλαμβάνεται και το σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΘ. Για την ακρίβεια ανακοίνωσε την κατασκευή νέου κλειστού γηπέδου 2.000 θέσεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κυρίως όμως τη διάθεση οκτώ στρεμμάτων για τη δημιουργία χώρου πρασίνου αλλά και προπονητηρίου του Άρη. Ειδικότερα ανέφερε ότι… «τα οκτώ στρέμματα θα δοθούν στον Δήμο Θεσσαλονίκης και τα τέσσερα στην ομάδα μπάσκετ του Άρη για το προπονητήριό της». Η δήλωση του κ. Χατζηδάκη αναμφίβολα αποτελεί τη δέσμευση της Κυβέρνησης για το ξεμπλοκάρισμα μιας υπόθεσης η οποία βρίσκεται σε εκκρεμότητα.

Θυμίζουμε ότι η ΚΑΕ Άρης βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους φορείς με σκοπό την έγκριση του σχεδίου αναβάθμισης των υποδομών της αλλά και κατασκευής νέων όπως και αντίστοιχης προπονητηρίου. Το πλάνο της ΚΑΕ προβλέπει την αξιοποίηση των χώρων περιμετρικά του Αλεξανδρείου Μελάθρου οι οποίοι εδώ και δεκαετίες έχουν μαραζώσει. Είναι σαφές ότι η δήλωση του κ. Χατζηδάκη ουσιαστικά βάζει το ζήτημα στην κατεύθυνση που πρέπει, ούτως ώστε σύντομα να γίνουν οι τελικές συζητήσεις και να εγκριθεί το σχέδιο το οποίο θα χρηματοδοθεί από την ΚΑΕ Άρης.