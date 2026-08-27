Ο Ντίλαν Οσετκόφσκι παρουσιάστηκε επίσημα από τη Βαλένθια και θυμήθηκε την περσινή σεζόν στην Παρτίζαν για την οποία θα μπορούσε να γράψει βιβλίο.

Στη Βαλένθια θα αγωνίζεται τη νέα χρονιά ο Ντίλαν Οσετκόφσκι, ωστόσο αυτό το γεγονός δεν τον εμπόδισε να θυμηθεί την περσινή δύσκολη σεζόν με την Παρτίζαν για την οποία όπως εξήγησε θα μπορούσε να γράψει βιβλίο!

«Νομίζω ότι ξέρω πώς να κερδίζω, ξέρω τι χρειάζεται για να παίξεις στην Ισπανική λίγκα. Ξέρω τι χρειάζεται για να παίξεις στην Euroleague» ήταν τα πρώτα λόγια του Ντίλαν Οσετκόφσκι, σύμφωνα με την Mundo Deportivo.

«Νιώθω πολύ άνετα παίζοντας εδώ στην Ισπανία. Νομίζω ότι αυτό το πρωτάθλημα και αυτό το στυλ μπάσκετ μου ταιριάζει πολύ. Το να παίζω εδώ απαιτεί πολλή συγκέντρωση και σκέψη και είμαι πολύ ενθουσιασμένος που επιστρέφω στο ομαδικό μπάσκετ, μαζί, με γρήγορο ρυθμό και υψηλή ενέργεια. Για μένα, αυτή είναι μια μοναδική κατάσταση, έρχομαι σε μια νέα ομάδα και έχω ήδη παίξει με τρεις παίκτες από αυτήν την ομάδα στο παρελθόν. Γνωρίζω πολλά από τα παιδιά, οπότε υπάρχει ήδη μια αίσθηση άνεσης και συντροφικότητας μαζί τους και με τους άλλους παίκτες» συνέχισε.

Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ αναφέρθηκε ανοιχτά στην περίοδο που πέρασε στην Παρτίζαν, εξηγώντας πως ήταν μια δύσκολη κατάσταση από την οποία βγήκε πιο δυνατός χάρη στη μεγάλη εμπειρία που έχει αποκτήσει.

«Η περασμένη χρονιά ήταν δύσκολη από την αρχή μέχρι το τέλος, όχι μόνο για μένα ως παίκτη, αλλά και για ολόκληρη την ομάδα και τον σύλλογο. Με βοήθησε αυτή η εμπειρία; Φυσικά. Νομίζω ότι ένας άνθρωπος εξελίσσεται περισσότερο στις δύσκολες στιγμές, μέσα από αγώνες και προβλήματα» εξήγησε ο Ντίλαν Οσετκόφσκι. Και πρόσθεσε: «Λέω συνέχεια στη γυναίκα μου ότι πρέπει να γράψω ένα βιβλίο για όλα όσα συνέβησαν πέρυσι, για όλα τα προβλήματα, τα σκαμπανεβάσματα».