Ο Ντρέιμοντ Γκριν σχολίασε τη μεταγραφή του παλιού του συμπαίκτη, Κλέι Τόμπσον, στους Μαϊάμι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι Χιτ πρόσθεσαν εμπειρία και ποιότητα στο ρόστερ τους, καθώς έκαναν δικό τους τον Κλέι Τόμπσον, ο οποίος μετά τη θητεία του στους Μάβερικς, θα παίζει πλάι στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο παλιός του συμπαίκτης, Ντρέιμοντ Γκριν, μίλησε στο podcast του σχετικά με αυτή τη μεταγραφή. Είπε ότι ο κόσμος, παρουσιάζει τον Τόμπσον λες και είναι ο ίδιος παίκτης με το 2017, ενώ είπε ότι όλα αυτά είναι ανοησίες για να κάνουν κακό στον βετεράνο γκαρντ.

Ο Γκριν είπε

«Δεν μου αρέσει που όλοι προσπαθούν να το παρουσιάσουν σαν, “Ω, φίλε, είναι ο Κλέι Τόμπσον, ο Κλέι πηγαίνει στους Μαϊάμι Χιτ”. Δεν είναι ο Κλέι του 2018, φίλε.

Τα λέω όλα αυτά επειδή ο κόσμος προσπαθεί να οδηγήσει τον Κλέι σε αποτυχία. Ας σταματήσουμε να κάνουμε σαν να πηγαίνει στο Μαϊάμι ο Κλέι του 2017. Θα ήθελα τα αθλητικά μέσα να μιλούσαν περισσότερο για την περίπτωση του Ρέι Άλεν όταν πήγε στο Μαϊάμι. Αυτός είναι ο ρόλος που περιμένω να έχει εκεί. Μην προσπαθείτε να φορτώσετε τον αδερφό μου με τις προσδοκίες που είχατε για εκείνον το 2017.

Αυτά είναι ανοησίες. Μπαίνει στη 16η σεζόν της καριέρας του και προφανώς γνωρίζετε όλους τους τραυματισμούς που έχει περάσει. Ναι, θα προσφέρει στο κομμάτι του σουτ, γιατί θα συνεχίσει να σουτάρει εκπληκτικά — ακόμη κι όταν θα είναι 60 ετών, θα μπορεί να το κάνει. Αλλά μην το υπερβάλλετε περισσότερο απ' όσο πρέπει, ώστε μετά να μπορείτε να τον κατακρίνετε όταν δεν έχει μέσο όρο 20 πόντους την επόμενη σεζόν. Αυτά είναι ανοησίες, αυτό κάνει ο αθλητικός Τύπος και δεν μου αρέσει».