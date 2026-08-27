Ο Χρήστος Σαλούστρος επιστρέφει στο Περιστέρι, αλλά αυτή τη φορά σε ρόλο αθλητικού ψυχολόγου.

Επίσημα επιστροφή του Χρήστου Σαλούστρου στο Περιστέρι, αλλά με διαφορετικό ρόλο. Ο πρώην διεθνής γκαρντ, θα είναι και πάλι στην ομάδα του Περιστερίου, αλλά πλέον όχι ως παίκτης, αλλά ως αθλητικός ψυχολόγος.

Η ανακοίνωση του Περιστερίου

«Την επιστροφή του Χρήστου Σαλούστρου στο Κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» ανακοινώνει η ΚΑΕ Περιστέρι . Εκεί όπου άφησε το αποτύπωμά του ως μπασκετμπολίστας, ο πρώην διεθνής παίκτης αναλαμβάνει νέο ρόλο, αυτόν του Αθλητικού Ψυχολόγου.

Με πολυετή παρουσία στα ελληνικά γήπεδα και σημαντική εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο του επαγγελματικού αθλητισμού, ο Σαλούστρος αναλαμβάνει μια ιδιαίτερα σημαντική θέση στη δομή του Περιστερίου.

Η δημιουργία και ενίσχυση του συγκεκριμένου ρόλου αποτελεί μέρος της συνολικής φιλοσοφίας του συλλόγου για μια ολιστική προσέγγιση του αθλητή και της ομάδας.

Η ψυχική ενδυνάμωση, η διαχείριση της αγωνιστικής πίεσης, η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και της ψυχικής ανθεκτικότητας, καθώς και η συνολική υποστήριξη των αθλητών, αποτελούν βασικούς άξονες ενός σύγχρονου αθλητικού οργανισμού.

Η ξεχωριστή διαδρομή του Χρήστου Σαλούστρου προσδίδει μια επιπλέον διάσταση στον νέο του ρόλο. Έχοντας βιώσει ο ίδιος την καθημερινότητα του επαγγελματία αθλητή και τις απαιτήσεις του υψηλού επιπέδου, συνδυάζει την προσωπική αθλητική εμπειρία με την επιστημονική και επαγγελματική του ιδιότητα.

Η παρουσία του ως Αθλητικού Ψυχολόγου στο Περιστέρι έρχεται να ενισχύσει τη συνολική υποστήριξη των αθλητών και να συμβάλει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που αντιμετωπίζει τον αθλητή όχι μόνο μέσα από την αγωνιστική του απόδοση, αλλά και ως άνθρωπο.

Ο Χρήστος Σαλούστρος επιστρέφει, πλέον από έναν διαφορετικό αλλά εξίσου σημαντικό ρόλο, σε έναν χώρο που γνωρίζει πολύ καλά.

Η οικογένεια του Περιστερίου τον καλωσορίζει στη νέα του θέση και του εύχεται κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα».