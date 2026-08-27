Ο Τάισον Γουόρντ έκανε το δικό του κάλεσμα ενόψει του τουρνουά που θα διεξαχθεί στην Κρήτη από τις 4 έως και τις 6 Σεπτεμβρίου.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Ολυμπιακός θα πάρει μέρος σ' ένα πολύ δυνατό τουρνουά, το οποίο διεξάγεται στην Κρήτη. Πρόκειται για το Crete IBT το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο από τις 4 έως και τις 6 Σεπτεμβρίου.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν την Φενέρμπαχτσε στο ένα παιχνίδι του τουρνουά, ενώ θα λάβουν επίσης μέρος η Αρμάνι Μιλάνο και ο Ερυθρός Αστέρας.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανό φόργουορντ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τι γίνεται, παιδιά; Εδώ Τάισον. Από τις 4 έως τις 6 Σεπτεμβρίου, θα βρισκόμαστε στο Ηράκλειο, στο Crete International Basketball Tournament. Ελπίζουμε να σας δούμε εκεί. Ανυπομονούμε να σας βλέπουμε όλους κατά τη διάρκεια της σεζόν της EuroLeague, και δεν βλέπουμε την ώρα να σας δούμε».