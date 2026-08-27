Για ενίσχυση στην περιφέρεια μίλησε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ηρακλή Γιώργος Πανταζόπουλος.

Αποφασισμένοι να κινηθούν για την απόκτηση παίκτη που θα αγωνίζεται στις θέσεις των γκαρντ και ειδικότερα του πλέι μέικερ είναι στον Ηρακλή, όπως εξήγησε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΑΕ Γιώργος Πανταζόπουλος μιλώντας στους δημοσιογράφους.

«Έχουμε ξεκινήσει εδώ και δέκα μέρες. Η διάθεση των παικτών είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Φτιάχνουμε φέτος μια ομάδα από την αρχή και τα παιδιά δείχνουν από πολύ νωρίς να καταλαβαίνουν τους στόχους που έχουμε θέσει. Οι στόχοι μας είναι να είμαστε στην οκτάδα και από εκεί και πέρα όσο το δυνατόν ψηλότερα. Ο Ηρακλής είναι μια νέα ομάδα, πιστεύουμε πολύ σε αυτό που έχουμε δημιουργήσει και θεωρώ ότι θα έχουμε πολύ καλή πορεία στη σεζόν» δήλωσε αρχικά ο Γιώργος Πανταζόπουλος.

Και συμπλήρωσε: «Είμαστε στην αγορά, κοιτάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να ενισχύσουμε κι άλλο την ομάδα στην περιφέρεια. Σε περίπτωση που βρούμε κάτι και αξιολογήσουμε ότι μπορεί να μας βοηθήσει θα προχωρήσουμε».

