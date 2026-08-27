Η ΑΕΚ είναι έτοιμη για μία νέα επένδυση στο μέλλον, καθώς «κλείνει» τον Δημήτρη Γυμνόπουλο.

Σε κινήσεις που αφορούν το μέλλον της ομάδας έχει προχωρήσει η ΑΕΚ και όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta, θα πραγματοποιήσει μία ακόμη. Μετά τους Βασίλη Χαρτώνα και Σταύρο Γυμνόπουλο, η «Ένωση» κάνει δικό της τον αδελφό του, δεύτερου, Δημήτρη Γυμνόπουλο.

Πρόκειται για ένα παιδί που έχει γεννηθεί το 2011 και είναι διεθνής με την Εθνική Παμπαίδων. Ο 15χρονος γκαρντ είναι πολλά υποσχόμενος και έχει δείξει εξαιρετικά δείγματα, παρά το νεαρό της ηλικίας του. Είναι 1.90, πρόκειται για έναν εξαιρετικό σκόρερ, ο οποίος πέρσι αγωνίστηκε με τους Παίδες του Άρη.

Ο Γυμνόπουλος, έχει τη νέα σεζόν, θα αγωνίζεται με την ομάδα Παίδων της ΑΕΚ και τα βλέμματα θα πέσουν πάνω του. Οι «κιτρινόμαυροι» γνωρίζουν πολύ καλά, ότι μέσα από τις ακαδημίες του συλλόγου, μπορούν να βρουν τα επόμενα «διαμάντια» της ομάδας και παίκτες που θα μπορέσουν να καθιερωθούν.