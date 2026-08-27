Οι Γάλλοι «μπλέκουν» Μπέντιλ με ΠΑΟΚ, αλλά...

Γαλλικό σενάριο θέλει τον Μπεν Μπέντιλ, να ετοιμάζεται για Θεσσαλονίκη, με την πραγματικότητα να είναι αρκετά διαφορετική.

Η αναφορά γίνεται από τη σελίδα «Headliners», με τον 31χρονο φόργουορντ-σέντερ να έχει περάσει τη σεζόν 2018-2019 από το Περιστέρι, καθώς και από τον Παναθηναϊκό από το 2019-2021 (έχει περάσει από Αρμάνι Μιλάνο, Μπαχτσεσεχίρ, Νάπολι, Ιαπωνία και Βιλερμπάν).

Ben Bentil pourrait retrouver la Grèce du côté du PAOK



L’ancien intérieur de Peristeri, du Panathinaïkos et de l’ASVEL est annoncé vers Thessalonique#BenBentil #PAOK pic.twitter.com/BnirxP7Oig August 27, 2026

Ο Μπέντιλ, ο οποίος πέρσι πέρασε για λίγο από την Τουρκία και την Μερσίν, στην πρόσφατη παρουσία του στη Σύρο για το Aegean Ball Festival, ανέφερε ότι είναι σε διαδικασία έκδοσης ελληνικού διαβατηρίου (η σύζυγος του είναι Ελληνίδα), ενώ τότε, είχε δηλώσει πως την επόμενη σεζόν θα παίζει στην Ταϊβάν...

Όσον αφορά το σενάριο με τον ΠΑΟΚ, η υπόθεση μένει στο στάδιο του σεναρίου τη δεδομένη χρονική στιγμή, αφού στο «Δικέφαλο του Βορρά», έχουν επικεντρωθεί στο αγωνιστικό κομμάτι, με την προετοιμασία να είναι σε εξέλιξη και με το παζλ του ρόστερ που έχει στα χέρια του ο Αντρέα Τρινκιέρι να είναι, ουσιαστικά, ολοκληρωμένο. Το ενδεχόμενο απόκτησης ελληνικού διαβατηρίου, δεν αποκλείεται να αλλάξει τα δεδομένα, αλλά στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν υπάρχει κάτι πιο ουσιαστικό.