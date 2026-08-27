Η ζωή μετά τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ: Αυτός είναι ο νέος Ερυθρός Αστέρας

Ο Ερυθρός Αστέρας ολοκλήρωσε το ρόστερ του και ξεκινάει τη σεζόν με νέο προπονητή τον Ίμπον Ναβάρο, αλλά χωρίς τον ΜάκΙνταϊρ να οργανώνει πλέον το παιχνίδι του.

Η νέα σεζόν έχει ξεκινήσει για τον Ερυθρό Αστέρα που, όπως και οι υπόλοιπες ομάδες της EuroLeague, βρίσκεται σε περίοδο προετοιμασίας. Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου που πέρυσι τερμάτισαν στη 10η θέση και αποκλείστηκαν στη διαδικασία των play-in από την Μπαρτσελόνα, εκκινούν την αγωνιστική χρονιά με φιλοδοξίες, έχοντας πλέον στον πάγκο τους τον Ίμπον Ναβάρο.

Ο Ισπανός τεχνικός, που μετρά δυο κατακτήσεις BCL με τη Μάλαγα, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία στις αρχές Ιουνίου και θα διαχειριστεί ένα ολοκληρωμένο ρόστερ, που διαθέτει το απαιτούμενο βάθος, έτσι ώστε να ανοίγει αρκετά το ροτέισον όπως επιθυμεί και ο ίδιος να κάνει στις ομάδες που προπονεί.

Ποιος θα μπει στα «παπούτσια» του Μίλερ-ΜακΙντάιρ;

Η σημαντικότερη απώλεια που κλήθηκε να καλύψει από νωρίς η ομάδα του Βελιγραδίου ήταν αυτή του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, που τα τελευταία δυο χρόνια αποτέλεσε ηγετική μορφή στα γκαρντ της ομάδας, αλλά πλέον θα αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα στον Ολυμπιακό.

Η χρονιά που ολοκληρώθηκε στη EuroLeague ήταν η πιο παραγωγική για τον Αμερικανό που αγωνίζεται ως νατουραλιζέ με την Εθνική Βουλγαρίας, αφού μέτρησε κατά μέσο όρο 12.6 πόντους και 7.4 ασίστ ανά αγώνα (πρώτος πασέρ στη διοργάνωση), ενώ παράλληλα βελτίωσε τη συνεισφορά του στα ριμπάουντ (4.5, ανά ματς).

Όπως ήταν φυσιολογικό η πρώτη προσθήκη της ομάδας ήταν στον «άσσο» με το Κρις Τζόουνς, έναν έμπειρο πλει μέικερ με μεγάλη ικανότητα στη δημιουργία, που την περασμένη σεζόν ξεχώρισε με τη φανέλα της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Σημαντική ενίσχυση δίνει η τελευταία χρονικά μεταγραφή με τον Νικ Βάιλερ-Μπαμπ (έμπειρος γκαρντ που υπό συνθήκες πατάει και στο «3»), ο οποίος μετά τα οικονομικά ζητήματα που παρουσιάστηκαν στη Βιλερμπάν με την οποία υπέγραψε το καλοκαίρι, θα αγωνιστεί ως δανεικός από τους Γάλλους στους Κυπελλούχους Σερβίας.

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Σημείο αναφοράς στην περιφέρεια παραμένει φυσικά ο Τζάρεντ Μπάτλερ, ο οποίος παρά την αποτυχημένη περσινή σεζόν του Ερυθρού Αστέρα στη EuroLeague, έδειξε να προσαρμόζεται στα ευρωπαϊκά δεδομένα ερχόμενος από το NBA, ξεδιπλώνοντας πολλά στοιχεία από το επιθετικό ταλέντο του. Ο 26χρονος Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2028 και αναμένεται να είναι ένας από τους ηγέτες σε αυτή τη νέα προσπάθεια.

Στα γκαρντ αποκτήθηκαν επίσης ο Ντέιβιντ Κράμερ, πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης και παγκόσμιος πρωταθλητής με την Εθνική Γερμανίας, καθώς και ο 18χρονος ταλαντούχος Σέρβος, Αντρέι Μπιέλιτς, που προέρχεται από την U22 των Μαδριλένων.

Στους «ερυθρόλευκους» παραμένει και o Τάισον Κάρτερ, που την περσινή σεζόν είχε διαγνωστεί με πνευμονική εμβολή και έμεινε για αρκετό διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης. O 28χρονος Αμερικανός combo guard, θα συνεργαστεί εκ νέου με τον Ίμπον Ναβάρο, υπό τις οδηγίες του οποίου έκανε τρεις εξαιρετικές σεζόν, αναδεικνύοντας σημαντικά στοιχεία από το two-way ταλέντο που διαθέτει.

Το παζλ συμπληρώνουν, ενισχύοντας τον κορμό των γηγενών, ο 23χρονος Στέφαν Μιλιένοβιτς που αποκτήθηκε από τη σερβική Μέγκα, και ο 22χρονος Νίκολα Τζούρισιτς που αποτέλεσε επιλογή των Μαϊάμι Χιτ στο νούμερο 43 του NBA Draft το 2024, πριν καταλήξει στους Ατλάντα Χοκς, με τη φανέλα των οποίων δεν κατέγραψε κάποια συμμετοχή. Ο ταλαντούχος γκαρντ/ φόργουροντ αποκτήθηκε τον περασμένο Μάρτιο, όμως αγωνίστηκε μέχρι το τέλος της περιόδου επίσης με τη φανέλα της Μέγκα, ομάδα με την οποία έκανε τα πρώτα του βήματα πριν χριστεί διεθνής με την Εθνική Ανδρών της Σερβίας μόλις στα 18 του χρόνια!

Frontline στα «θέλω» του Ναβάρο

Στα φόργουορντ, εφόσον δεν προέκυψε κάτι από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, δεσπόζει και φέτος το όνομα του Τζόρνταν Νουόρα, που είχε σταθερή παρουσία την περσινή σεζόν. Ο 27χρονος διεθνής Νιγηριανός αναμένεται να αποτελέσει και φέτος ένα πολυσύνθετο επιθετικό «όπλο», που υπό τις οδηγίες του Ναβάρο μπορεί να αποδειχθεί ακόμα πιο παραγωγικό.

Στον Ισπανό τεχνικό αρέσει να ανοίγει το γήπεδο όταν επιτίθεται η ομάδα και θέλει να χρησιμοποιεί φόργουορντ και σέντερ οι οποίοι να απειλούν με συνέπεια από μακριά. Σε αυτό το στυλ μοιάζει να ταιριάζει απόλυτα ο Νουόρα, ενώ ανάλογες λύσεις από τον πάγκο μπορεί να δώσει ο Ντέγιαν Νταβίντοβατς, που έχει ικανότητα στο περιφερειακό σουτ και πέρυσι λόγω συνθηκών αγωνίστηκε κυρίως ως stretch forward σε χαμηλά σχήματα. Ο 31χρονος Σέρβος διεθνής υπέγραψε επέκταση δυο χρόνων με τον Ερυθρό Αστέρα λίγες μέρες πριν την επίσημη ανακοίνωση της πρόσληψης του Ναβάρο, αποτελώντας ουσιαστικά την πρώτη κίνηση με την υπογραφή του Μίλος Τεόντοσιτς που φέτος θα έχει το ρόλο του αθλητικού διευθυντή στην ομάδα.

Ρόλο στο «3» ερχόμενος από τον πάγκο αναμένεται να έχει και ο Όγκνιεν Ντόμπριτς, ο οποίος στα 9 χρόνια παρουσίας του στη EuroLeague σουτάρει με 37.1% από τη γραμή του τριπόντου.

Στο «4» δεσπόζει περσινός βασικός και αναντικατάστατος Τσίμα Μονέκε, ενώ προστέθηκε Πάτρικ Μπόλντγουιν Τζούνιορ, που θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη έπειτα από 102 παιχνίδια στο NBA, με μέσο όρο 3.7 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 38% στο τρίποντο. Ο 24χρονος Αμερικανός φόργουορντ επιλέχθηκε στο νούμερο 28 του Draft το 2022 από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, ενώ αγωνίστηκε επίσης σε Γουίζαρντς (έχοντας συμπαίκτη τον Τζάρεντ Μπάτλερ), Κλίπερς, Σίξερς και Κινγκς. Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε κυρίως στην G-League με τις φανέλες των Σαν Ντιέγκο Κλίπερς και Στόκτον Κινγκς. Λύσεις αναμένεται να δώσει και ο Σέμι Οτζελέγιε, που ως undersized ψηλός μπορεί να παίξει και στο «5», αν και ο χρόνος του (όπως και πέρυσι) αναμένεται περιορισμένος.

Αξίζει να σημειώσουμε πως το πρώτο (πολυετές) επαγγελματικό συμβόλαιο της καριέρας του με τον Ερυθρό Αστέρα, υπέγραψε ο Αλεξέι Νεντέλκοβιτς, 18χρονος σμολ φόργουορντ με ευχέρεια να αγωνίζεται και στα γκαρντ, ένα παιδί που προέρχεται από τα «σπλάχνα» του συλλόγου.

Џонатан Мотли нови је центар КК Црвена звезда Меридианбет!



Мотли у наш клуб, са којим је потписао вишегодишњи уговор, стиже из Хапоела из Тел Авива, где је играо претходне две сезоне, а био је члан и Фенербахчеа, Локомотиве Кубан, Лос Анђелес Клиперса и Далас Маверикса.



Мотли… pic.twitter.com/B6b69OPsO0 — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) July 17, 2026

Στη θέση του σέντερ αποκτήθηκε ως βασική μονάδα ο Τζόναθαν Μότλεϊ, ο οποίος αποχώρησε από τη Χάποελ Τελ Αβίβ και θα κληθεί να συνεργαστεί εκ νέου με τον συμπαίκτη του στους Ισραηλινούς, Κρις Τζόουνς. Εκεί υπάρχει και ο Νιγηριανός Εμπούκα Ιζούντου, που έκανε δυναμική εμφάνιση στο ξεκίνημα της περσινής rookie σεζόν του στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ βοήθειες καλείται να δώσει και ο νεοαποκτηθείς Βόιν Μαντάρεβιτς (24χρ., 2.06μ.), ο οποίος πέρυσι κατέκτησε πρωτάθλημα Σερβίας με την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα και στα τέλη Ιουλίου υπέγραψε συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους» μέχρι το 2029.

Οι αποχωρήσεις και το depth chart της ομάδας

Εκτός από τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ, παρελθόν από το περσινό ρόστερ αποτέλεσαν ο Τζόελ Μπολομπόι που θα έχει τη θέση του βασικού σέντερ στη Βιλερμπάν, ο Αϊζέια Κάνααν που αποτελεί τη μεταγραφική «βόμβα» της Τραμπζονσπόρ, ο Ούρος Πλάβσιτς που συνεχίζει στην Κλουζ-Ναπόκα, καθώς και οι Ντονάτας Μοτιεγιούνας και Χασιέλ Ριβέρο που παραμένουν ελεύθεροι στην αγορά.

Επιπλέον, ο Νίκολα Κάλινιτς ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά την αποχώρηση του από την ενεργό δράση, όμως θα συνεχίσει να προσφέρει στην ομάδα ως βοηθός προπονητή στο πλευρό του Ναβάρο, ενώ ο Όγκνιεν Ράντοσιτς θα αγωνιστεί στην ABA League ως δανεικός στην SC Derby του Μαυροβουνίου.

Με τα παραπάνω δεδομένα το depth chart της ομάδας έχει διαμορφωθεί ως εξής:

PG: Μπάτλερ, Τζόουνς, Μιλιένοβιτς, Μπιέλιτς

SG: Κάρτερ, Βάιλερ-Μπαμπ, Κράμερ, Τζούρισιτς,

SF: Νουόρα, Ντόμπριτς, Νεντέλκοβιτς

PF: Μονέκε, Μπόλντγουιν Τζούνιορ, Νταβίντοβατς, Οτζελέγιε

C: Μότλεϊ, Ιζούντου, Μαντάρεβιτς

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Φιλικά με άρωμα... Ελλάδας

Ο Ερυθρός Αστέρας θέλει και τη φετινή σεζόν να εκμεταλλευτεί τη δύναμη της «καυτής» του έδρας, αφήνοντας παράλληλα πίσω την περσινή επεισοδιακή σεζόν που ξεκίνησε με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο και έκλεισε με τον Σάσα Ομπράντοβιτς στον πάγκο. Με τα «κλειδιά» να έχουν περάσει πλέον στον Ίμπον Ναβάρο, έναν από τους πλέον επιτυχημένους προπονητές τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, ο οργανισμός έχει κάθε λόγο να αισιοδοξεί. Η προετοιμασία έχει ξεκινήσει, χωρίς την παρουσία των διεθνών παικτών που θα προστεθούν στη συνέχεια, όταν και θα εντατικοποιηθούν οι ρυθμοί με τις φιλικές αναμετρήσεις της ομάδας, που αξίζει να υπενθυμίσουμε πως έχουν έντονο... ελληνικό χρώμα. Συγκεκριμένα, στις πρώτες 20 ημέρες του Σεπτέμβρη, οι Σέρβοι θα δώσει μια σειρά αγώνων, στις οποίες περιλαμβάνονται αναμετρήσεις με Ολυμπιακό (Λευκωσία & ενδεχομένως Κρήτη) και Άρη (Λευκωσία & Βελιγράδι).