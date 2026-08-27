FIBA World Cup 2027: Η 12αδα της Εθνικής για το ματς με την Ουκρανία
Έτοιμη για να μπει στη «μάχη» του δεύτερου γύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 είναι η Εθνική μας ομάδα. Η «επίσημη αγαπημένη» ταξιδεύει (27/08) για τη Ρίγα, όπου την Παρασκευή (28/08, 19:00) θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία.
Για το προσεχές πολύ σημαντικό παιχνίδι, έγιναν γνωστές οι επιλογές του Βασίλη Σπανούλη. Στη δωδεκάδα δεν βρίσκεται ο Δημήτρης Φλιώνης, ο οποίος δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του, ενώ εκτός έμειναν οι Δημήτρης Μωραΐτης και Νίκος Περσίδης.
Η 12αδα της Εθνικής
Κώστας Παπανικολάου, Νικ Καλάθης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νετζήπογλου και Αντώνης Καραγιαννίδης.
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