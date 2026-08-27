Γνωστή έγινε η δωδεκάδα της Εθνικής για το ματς κόντρα στην Ουκρανία στη Ρίγα.

Έτοιμη για να μπει στη «μάχη» του δεύτερου γύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 είναι η Εθνική μας ομάδα. Η «επίσημη αγαπημένη» ταξιδεύει (27/08) για τη Ρίγα, όπου την Παρασκευή (28/08, 19:00) θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία.

Για το προσεχές πολύ σημαντικό παιχνίδι, έγιναν γνωστές οι επιλογές του Βασίλη Σπανούλη. Στη δωδεκάδα δεν βρίσκεται ο Δημήτρης Φλιώνης, ο οποίος δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του, ενώ εκτός έμειναν οι Δημήτρης Μωραΐτης και Νίκος Περσίδης.

Η 12αδα της Εθνικής

Κώστας Παπανικολάου, Νικ Καλάθης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νετζήπογλου και Αντώνης Καραγιαννίδης.