Stoiximan GBL: Η λίγκα, που πλην «αιωνίων», όλοι κερδίζουν όλους!

Ο Αντώνης Καλκαβούρας επιχειρεί τον απολογισμό της 3ης στροφής στο πρωτάθλημα που κάθε εβδομάδα επιβεβαιώνει το έντονο στοιχείο του «απρόοπτου», ως βασικό χαρακτηριστικό του! Ο «σεφτές» της Μυκόνου, το αήττητο της ΑΕΚ, το... μηδέν του Άρη και η «απόδραση» του ΠΑΟΚ!

Σε μία σεζόν, που από το τέλος Οκτώβρη – όταν ο Ηρακλής θα δώσει τον πρώτο του αγώνα στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Λίγκα (NEBL) – οι 10 από τις 13 ομάδες της GBL θα δίνουν συχνά-πυκνά τουλάχιστον δύο παιχνίδια την εβδομάδα, είναι λογικό ότι οι εγχώριοι αγώνες του Σαββατοκύριακου θα είναι ανοιχτοί σε κάθε αποτέλεσμα.

Για την ακρίβεια είναι ήδη, καθώς για 3η σερί αγωνιστική από την έναρξη της κανονικής περιόδου, οι συσχετισμοί του πρωταθλήματος δίνουν την αίσθηση ότι, ανά πάσα στιγμή, όλες οι ομάδες (πλην των δύο διεκδικητών του τίτλου) μπορούν να νικήσουν η μία την άλλη, με αποτέλεσμα η επικίνδυνη ζώνη από την 4άδα να έχουν ελάχιστη απόσταση.

ΑΕΚ: Αήττητη με την καλύτερη άμυνα!

Xαρακτηριστικό παράδειγμα η ΑΕΚ, που εξέλαβε ως... μάθημα την ήττα της στον ημιτελικό του Super Cup από τον Προμηθέα κι έκτοτε «τρέχει» το καλύτερο ξεκίνημα της τελευταίας πενταετίας στην Α1 Κατηγορία (3/3) και μετράει 5 διαδοχικές νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Αν και η «Ένωση» παίρνει ακόμη ελάχιστα πράγματα από το βασικό τριάρι (Αρμς), ο Ντράγκαν Σάκοτα φαίνεται ότι έχει εμφυσήσει στους παίκτες του την προστιθέμενη αξία που προσδίδει η «σκληράδα» στα μετόπισθεν, με αποτέλεσμα η ομάδα του να έχει την καλύτερη άμυνα (μ.ο. 73,3π.) μετά από 3 αγώνες!

Η μεγαλύτερη ενέργεια που έβγαλαν οι «κιτρινόμαυροι» αποτέλεσε το στοιχείο που έκανε την διαφορά στο ματς με την Καρδίτσα, όπου η νίκη ήρθε πολύ πιο εύκολα απ’ όσο δείχνει το τελικό 77-62, από την άποψη ότι η διαφορά έφτασε ακόμη και στο +25, με τους γηπεδούχους (Μπάρτλεϊ 19π., 4ρ. & 4ασ. με 4/7 τριπ.) να «κατεβάζουν» ταχύτητα στην 4η περίοδο.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν μία πρώτη γεύση του τι σημαίνει να παίζουν δύο παιχνίδια μέσα σε 4 μέρες (στο καλό σενάριο γιατί δεν είχαν ταξίδι στο εξωτερικό) και από την μέση παραγωγικότητα των 93 πόντων στα δύο πρώτα παιχνίδια τους (με Άρη και Οστάνδη στο BCL), έπεσαν στους 58,5 κόντρα στην Μάλαγα και την ΑΕΚ.

Τα 19 λάθη, το 47% στις βολές και το 22,2% στα τρίποντα, σε συνδυασμό με ένα «νεκρό» διάστημα σχεδόν 7 λεπτών στο πρώτο μέρος (2/4 βολές, 0/5 σουτ και 8 λάθη), αποτελούν νούμερα που δεν θα μπορούσαν να επιτρέψουν ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο για την ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου!

Ολυμπιακός: Νίκη, επιστροφές και επιτέλους αμυντικό φίλτρο!

Όταν η «δουλειά» ολοκληρώνεται με σχεδόν άριστα και μπροστά στην ομάδα βρίσκεται η πρώτη ευκαιρία για μιάμιση μέρα ξεκούρασης, μετά από ένα απαιτητικό και εξαντλητικό 8ήμερο με τέσσερις αγώνες (ρεκόρ 3-1 σε Ελλάδα και Ευρώπη), τότε ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει κάθε λόγο να αισθάνεται καλύτερα.

Γιατί στο Φάληρο, οι «ερυθρόλευκοι» δεν έκαναν απλά το καθήκον τους, πετυχαίνοντας, με ανατροπή (από το -8 έφτασαν μέχρι και το +17) την 3η διαδοχική τους νίκη (81-66) στο πρωτάθλημα, αλλά για ένα μεγάλο διάστημα από τα μέσα της 2ης μέχρι και τέλος της 3ης περιόδου, έπαιξαν πολύ physical και παρουσίασαν ένα ενθαρρυντικό δείγμα για τις δυνατότητες που έχουν στο ανασταλτικό κομμάτι!

Η υποδιπλάσια διαφορά των λαθών (9) σε σύγκριση με το άθροισμα (20) κλεψιμάτων (13) και κοψιμάτων (7), οι 21 ασίστ, οι επιστροφές των Φουρνιέ και Γουόκαπ μετά από 2,5 εβδομάδες, το «παρών» του Λαρεντζάκη (14π., 4ρ., 1ασ. & 1κλ. με 3/5 τριπ. σε 19’) και τα κέφια των Νιλικίνα και Χολ, που είχαν μαζί 32 πόντους, 12 ριμπάουντ και 4 τάπες, συνοψίζουν το πολύ ευχάριστο μεσημέρι που πέρασαν οι «ερυθρόλευκοι» παρέα με τους φιλάθλους τους.

Σε όλα τα παραπάνω, προσθέστε και την επαναφορά του ΜακΚίσικ και του Έβανς στις προπονήσεις, οπότε όλα συγκλίνουν ότι οι Πειραιώτες θα πάνε ενισχυμένοι στο Μόναχο για το ματς της Παρασκευής (24/10, 21.45) με την Μπάγερν.

Ο Πανιώνιος θα πρέπει μάλλον να ευγνωμονεί την διοίκηση (διόρθωσε το λάθος της) για το πρόωρο τέλος που έδωσε στην 2η θητεία του Λούκα Παβίσεβιτς στον πάγκο του (παρουσίασε ένα πολύ κακοφτιαγμένο σύνολο με πολλά ποιοτικά «εγώ» και σχεδόν μηδενική ομαδική λειτουργία) και φυσικά να επικεντρωθεί στην επιλογή του ανθρώπου, που θα αναλάβει να τον επαναφέρει στις ράγες.

Στην παρούσα φάση, ίσως οι δύο αγώνες την εβδομάδα να μην βοηθούν – από την άποψη ότι η ομάδα χρειάζεται προπονήσεις και οι παίκτες «φροντιστήριο» – ωστόσο, ο Κρις Χουγκάζ με τον Νίκο Καραγιάννη (σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του Φάνη), αποτελούν πρόσωπα ικανά, έμπειρα και με μακρά διαδρομή στον σύλλογο, ώστε να βοηθήσουν τους «κυανέρυθρους» να βγουν από την κρίση.

Παναθηναϊκός: Στο ρελαντί με το βλέμμα στους Έλληνες και τον Τι Τζέι!

Στην Ρόδο, η απουσία των δύο σημαντικότερων παικτών των γηπεδούχων (Γκάουντλοκ και Γκούντγουιν) απομάκρυνε ακόμη και τις λιγοστές πιθανότητες του Κολοσσού να προβάλει σθεναρή αντίσταση και έδωσε την ευκαιρία στον Εργκίν Άταμαν να ξεκουράσει τους Όσμαν και Ερνανγκόμεθ, αλλά και τον Σλούκα, που δεν χρησιμοποιήθηκε.

Μοιραία, οι συνθήκες της αναμέτρησης ευνόησαν για να πάρει πολύ χρόνο ο Γκριγκόνις (9π., 3ρ., 2ασ. & 1κλ. με 3/6 τριπ. σε 28’), να έχει την άνεση να κάνει τα κόλπα του ο Σορτς (18π. & 5ασ. με 6/7 σουτ), να παίξουν αρκετά οι Έλληνες (36π. με 13/27 σουτ) που δεν πάτησαν πολύ το παρκέ στην Πόλη κόντρα στην Εφές, με τον Μήτογλου (12π., 9ρ., 2ασ. & 1κλ. με 5/10 σουτ) και τον Ρογκαβόπουλο (12π., 3ρ. & 2ασ. με 3/5 σουτ) να βρίσκουν ρυθμό!

Η ατυχία με τον Χολμς, που υπέστη τράβηγμα στον προσαγωγό πριν συμπληρωθεί το 2ο λεπτό, έπαιξε ρόλο για τα 28 λεπτά του Γιούρτσεβεν, ενώ το βάπτισμα του πυρός με την «πράσινη» φανέλα πήρε και ο Γιάννης Κουζέλογλου. Στο τέλος της ημέρας το τελικό 90-67 έμοιαζε περισσότερο με φιλικό παρά με επίσημο και αυτό δείχνει ότι οι «πράσινοι», παρά τα 17 λάθη, διαχειρίστηκαν ιδανικά την κατάσταση.

Με τόσο σοβαρά προβλήματα, ο Χαβιέ Καράσκο δεν μπορούσε να περιμένει κάτι καλύτερο και το ότι οι νησιώτες είναι η ομάδα με την 2η μεγαλύτερη παραγωγικότητα από Έλληνες παίκτες στο πρωτάθλημα, αποτελεί ένα πρώτο μικρό παράσημο.

ΠΑΟΚ: Πιο φρέσκος όταν η μπάλα «έκαιγε»!

Στην Πάτρα, ο Προμηθέας έκανε το τέλειο πρώτο ημίχρονο (με 100% στις βολές, 80% στα δίποντα, 11 ασίστ και 6 κλεψίματα) αλλά στην 4η περίοδο, έμεινε από δυνάμεις (κατά βάση οι δύο κινητήριοι μοχλοί του, Γκρέι και ΜακΚάλουμ), γεγονός που αξιοποίησε ιδανική ο «δικέφαλος του Βορρά», «κλέβοντας» την νίκη (75-73) στο τελευταίο 3λεπτο με ανατροπή από το -14!

Στο πρώτο μέρος, οι φιλοξενούμενοι ήταν νωθροί στην άμυνα και με κακές επιλογές στην επίθεση (50% στις βολές, 33,3% στα δίποντα και 10 λάθη), αλλά λίγο οι φωνές του Γιούρι Ζντοβτς και αρκετά το επιθετικό ξύπνημα του Στίβεν Μπράουν, παρέσυραν και τους υπόλοιπους με αποτέλεσμα η εικόνα του αγώνα, προοδευτικά, να αλλάξει άρδην.

Ο βραχύχωμος αλλά πληθωρικός point-guard (19π., 7ρ., 6ασ. & 4λ. με 8/14 σουτ) που μέχρι τα μέσα της 3ης περιόδου είχε 7/7 σουτ, ήταν καθοριστικός και μαζί με την πολύτιμη βοήθεια του Περσίδη (13π., 6ρ. & 2ασ. με 3/4 τριπ.) και του πολύ μαχητικού Μουρ (13π. & 11ρ.), κάλυψαν σταδιακά την διαφορά και στο “crunch time” ήρθε ο κακός μέχρι εκείνο το σημείο, πλην όμως, έμπειρος Ντίμσα (12π. & 4ρ. με 3/7 τριπ.) για να βάλει το κερασάκι στην τούρτα με 5 υπερπολύτιμους πόντους!

Σε γενικές γραμμές, ο ΠΑΟΚ που έπαιξε χωρίς τον τραυματία Κλίβελαντ Μέλβιν, φάνηκε πιο φρέσκος γιατί είχε λιγότερη επιβάρυνση στην εντός έδρας υποχρέωση με την Στρέπτσα στο FIBA Europe Cup, σε αντίθεση με τον Προμηθέα ταξίδεψε δύο φορές οδικώς (πήγαινε και έλα στην Αθήνα) για να πετάξει στην Βαρσοβία και δεν είχε στο 100% τον Ρομπ Γκρέϊ (δεν έπαιξε με την Λέγκια).

Αν μπορεί να κρατήσει κάτι ο Γιώργος Λιμνιάτης, αυτό είναι σίγουρα ο εξαιρετικός ρυθμός στον οποίο φαίνεται να μπαίνει ο Λέιτον Χάμοντς (21π. & 6ρ. με 5/10 τριπ.), αλλά και η ελπιδοφόρα απόδοση των Μπαζίνα και Πλώτα στο ματς.

Μαρούσι: Οι προσωπικότητες καθόρισαν το νικητή!

Στο κλειστό του Αγίου Θωμά, «γυρίστηκε» το πιο δυνατό «θρίλερ» του διημέρου, ανάμεσα σε δύο ομάδες, που είναι φυσιολογικό να «ψάχνονται» ακόμη με τόσα πολλά νέα πρόσωπα. Οι γηπεδούχοι που έπαιξαν για πρώτη φορά πλήρεις είχαν πολλά διαστήματα που έβγαλαν την ποιότητα που έχουν στην επίθεση και ήταν πιο συνεπείς αμυντικά σε σχέση με τα προηγούμενα ματς, ωστόσο, η ανομοιογένεια που τους διακρίνει ακόμη και ο χαμηλός βαθμός ανασταλτικής επικοινωνίας, λίγο έλλειψε να τους στοιχίσει μία νίκη για την οποία είχαν «μοχθήσει» πολύ.

Με αυτά και με εκείνα, ο Άρης (χειρότερο ξεκίνημα της 13ετίας) όχι μόνο κατάφερε να επιστρέψει από το -16 του 28ου λεπτού και να στείλει το ματς στην παράταση, αλλά τόσο στο πρώτο έξτρα πεντάλεπτο όσο και στο δεύτερο απείλησε το Μαρούσι με 3η σερί ήττα.

Στο τέλος, όμως, μίλησαν οι προσωπικότητες του Μέικον τζούνιορ (23π. & 3ασ.) και του Κινγκ (31π., 2ρ. & 2λ. με 5/14 τριπ.), με τους 7 και 6 πόντους αντίστοιχα στην 1η και την 2η παράταση κι έτσι η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου, άνοιξε νικηφόρο λογαριασμό (108-103) στην σεζόν και πλέον έχει την πολυτέλεια των δύο εβδομάδων (έχει ρεπό το επόμενο ΣΚ) για να προετοιμάσει την δύσκολο έξοδο της 5ης αγωνιστικής στην Μύκονο.

Όπως και η ομάδα των βορείων προαστίων, έτσι και ο «αυτοκράτορας», είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζονται αρκετό χρόνο για να πλησιάσουν στα αγωνιστικά standard των εφετινών τους προσδοκιών, απλά στην περίπτωση της ομάδας της Θεσσαλονίκης οι υποχρεώσεις στο Eurocup δεν ευνοούν την ποιοτική δουλειά στην προπόνηση, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται ότι η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση και μέσα στο καλάθι.

Το ότι ήταν ανταγωνιστική απέναντι στο Μαρούσι και γύρισε τούμπα το ματς, δεν θα πρέπει να χρυσώσει το χάπι στον Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς και την διοίκηση, πολύ απλά γιατί ούτε ο Χαρέλ θα κατεβάζει κάθε βράδυ 17 ριμπάουντ, με 8 ασίστ και 4 κλεψίματα, ούτε ο Ίνοκ (22π., 14ρ. & 3λ. με 10/11 βολ. & 6/7 διπ.) θα είναι τόσο αξιόπιστος όπως το περασμένο Σάββατο!

Μύκονος: Είχε δείξει από την προετοιμασία ότι δεν αστειεύεται!

Στο Ιβανόφειο, η πρωταθλήτρια της Elite League «κεφαλαιοποίησε» όλη την δουλειά που είχε κάνει στην προετοιμασία και τα πολλά υποσχόμενα που είχε εκπέμψει στα φιλικά παιχνίδια. Μετά το πρώτο αναγνωριστικό πεντάλεπτο, η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου κυριάρχησε ολοκληρωτικά στο ματς, έφτασε την διαφορά ακόμη και στο +17 και στο τέλος άντεξε και στην ασφυκτική πίεση που δέχτηκε από τον Ηρακλή, ο οποίος πλησίασε στο -2 (68-70), 3,5 λεπτά πριν από το τέλος.

Το τελικό 80-73 που είχε την «υπογραφή» της αμερικάνικης τριάδας των guard των φιλοξενουμένων (Ρέι, Έϊπλμπι και Κάναντι είχαν μαζί 51 πόντους), κατέγραψε την πρώτη νίκη των νεοφώτιστων στην Stoiximan GBL, λίγες μέρες πριν το πρώτο και ιστορικό εντός έδρας παιχνίδι τους στην ανακαινισμένη έδρα τους στο «νησί των ανέμων».

Η εικόνα της Μυκόνου στην Θεσσαλονίκη (ήταν ανταγωνιστική και στο Περιστέρι), επιβεβαίωσε τις πολύ καλές εντυπώσεις που είχε αφήσει στην preseason και σε συνδυασμό με το «διπλό» απέναντι σε αντίπαλο με τους ίδιους στόχους (παραμονή), αποτέλεσε το πρώτο στιβαρό βήμα των νησιωτών προς την σωστή κατεύθυνση που δεν είναι άλλη από την αποφυγή του υποβιβασμού.

Σε αντίθεση με τα δύο προηγούμενα ματς, ο «Γηραιός» φάνηκε πολύ μακριά από το πρόσωπο που θέλει να παρουσιάσει ο Γιώργος Σιγάλας και χωρίς βοήθεια από το ελληνικό στοιχείο (9π. με 4/18 σουτ), έκανε το πρώτο βήμα προς τα πίσω.

