Μαρούσι - Άρης 108-103: Τα highlights του αγώνα των 50 λεπτών και 211 πόντων
Το 40λεπτο δεν ήταν αρκετό για Μαρούσι και Άρη. Το ίδιο συνέβη και με το 45λεπτο. Αντιθέτως, 50 αγωνιστικά λεπτά χρειάστηκαν οι δύο ομάδες για να λύσουν τις διαφορές τους οι δύο ομάδες, με το τέλος του αγώνα να βρίσκει τους γηπεδούχους νικητές με 108-103, δηλαδή με 211 πόντους στο σύνολο να έχουν μπει!
Με 211 πόντους λοιπόν να έχουν μπει, το βίντεο με τα highlights είναι άκρως εντυπωσιακό, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε παρακάτω...
Τα highlights του Μαρούσι - Άρης:
