Το Μαρούσι πήρε μια σπουδαία νίκη απέναντι στον Άρη, σε ένα παιχνίδι που χρειάστηκαν δύο παρατάσεις για να τελειώσει και στο οποίο σημειώθηκαν 211 πόντοι!

Το 40λεπτο δεν ήταν αρκετό για Μαρούσι και Άρη. Το ίδιο συνέβη και με το 45λεπτο. Αντιθέτως, 50 αγωνιστικά λεπτά χρειάστηκαν οι δύο ομάδες για να λύσουν τις διαφορές τους οι δύο ομάδες, με το τέλος του αγώνα να βρίσκει τους γηπεδούχους νικητές με 108-103, δηλαδή με 211 πόντους στο σύνολο να έχουν μπει!

Με 211 πόντους λοιπόν να έχουν μπει, το βίντεο με τα highlights είναι άκρως εντυπωσιακό, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε παρακάτω...