Ολυμπιακός-Πανιώνιος: Το θεαματικό alley-oop κάρφωμα του Χολ
O Ολυμπιακός υποδέχτηκε τον Πανιώνιο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τους Εβάν Φουρνιέ και Τόμας Γουόκαπ να επιστρέφουν στη 12άδα των Πειραιωτών, ξεπερνώντας τα προβλήματα τραυματισμών που τους ταλαιπώρησαν το προηγούμενο διάστημα.
Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να διευρύνουν το νικηφόρο σερί τους στο πρωτάθλημα ενώ η συνεργασία των Γουόκαπ και Ντόντα Χολ χάρισε μια εντυπωσιακή φάση στο Φάληρο. Ο Γουόκαπ ύψωσε και ο Χολ σκόραρε με ένα θεαματικό alley-oop κάρφωμα στα 28" για το τέλος της πρώτης περιόδου, κάνοντας το 19-19.
