Πρόεδρος Πανιωνίου: «Είχαμε συμφωνήσει με τον Ποτζέκο, αλλά έκανε πίσω»!

Ο Πανιώνιος βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης του αντικαταστάτη του Λούκα Παβίτσεβιτς στην τεχνική ηγεσία, και ο εκ των προέδρων της «κυανέρυθρης» ΚΑΕ, Θεόδωρος Μικρόπουλος, επιβεβαίωσε ότι ο «Ιστορικός» είχε έρθει σε συμφωνία με τον Τζανμάρκο Ποτζέκο. Ωστόσο, ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ιταλίας έκανε πίσω!

«Δεν θέλω να κρύβομαι, όμως αν θέλετε να μάθετε για ποιον λόγο δεν προχώρησε, πρέπει να ρωτήσετε την άλλη πλευρά. Είχαμε συμφωνήσει, αλλά υπαναχώρησε! Τον προτιμήσαμε για τον χαρακτήρα του, για να δώσει τη φλόγα και το έναυσμα στην ομάδα. Έχει αυτή την "τρέλα" που θέλαμε. Είχαμε έρθει σε συμφωνία. Δεν υπήρχε κάτι γραπτό, βέβαια. Πάμε για τα επόμενα. Ο Ποτζέκο μετάνιωσε» ανέφερε στην κάμερα της ΕΡΤ.

Παράλληλα, τόνισε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Κρις Χουγκάζ και τον Νίκο Καραγιάννη που προσφέρθηκαν να βοηθήσουν αυτή την περίοδο. Η ομάδα ψάχνει προπονητή και είναι σε επαφές. Ελπίζω να καταφέρουμε μέσα στην εβδομάδα να ανακοινώσουμε κάτι. Χρειάζονται 1-2 αλλαγές στο ρόστερ, είναι θέμα προπονητή. Θα γίνει ό,τι χρειάζεται ώστε ο Πανιώνιος να μην απογοητεύσει τον κόσμο του. Ο Κρις Χουγκάζ θα κοουτσάρει και στο ματς με την Μπουντούτσνοστ».