Μπάρτλεϊ στο Gazzetta: «Απολαμβάνω τον κόσμο της ΑΕΚ, GOAT ο ΛεΜπρόν»

O top scorer της ΑΕΚ κόντρα στην Καρδίτσα, Φρανκ Μπάρτλεϊ μίλησε στο Gazzetta για τον κόσμο της Ένωσης, τη σημασία της άμυνας, ενώ διάλεξε ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Δεν πατάει... φρένο με τίποτα η ΑΕΚ και συνεχίζει να εντυπωσιάζει το τελευταίο διάστημα. Η Ένωση επικράτησε της Καρδίτσας στη SUNEL Arena με και με αυτόν τον τρόπο ανέβηκε στο 3-0 στη Stoiximan GBL, φτάνοντας παράλληλα στην 5η σερί νίκη σε όλες τις διοργανώσεις.

Η Βασίλισσα... κλείδωσε την ομάδα του Παπανικολόπουλου με την άμυνα της και έφτασε σε ένα εύκολο ροζ φύλλο αγώνα που την τοποθετεί στην κορυφή της κατάταξης στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ έκανε άλλο ένα μεγάλο ματς και αναδείχθηκε MVP, έχοντας 19 πόντους με 4/7 τρίποντα, 4 ασίστ, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 22 στην αξιολόγηση. Για άλλη μια φορά εκ των πρωταγωνιστών του συνόλου του Ντράγκαν Σάκοτα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, μίλησε στο Gazzetta και αποθέωσε τον κόσμο της ΑΕΚ, ενώ τόνισε πως θέλει να είναι συνεπής στο σουτ. Μίλησε για τη σπουδαιότητα της άμυνας, επέλεξε τον GOAT του και έδειξε πόσο συγκεντρωμένος είναι στην Ένωση.

Για τον κόσμο της ΑΕΚ: «Απολαμβάνω κάθε φορά που παίζω μπροστά στον κόσμο της ΑΕΚ. Είναι διασκεδαστικό. Θέλω να έρχονται και να μας στηρίζουν, βοηθώντας μας να φτάσουμε σε νίκες»

Για τον όρο «streaky shooter» και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στο παιχνίδι του το σουτ: «Είναι κάτι πάνω στο οποίο δουλεύω από την offseason. Θέλω να έχω συνέπεια. Θέλω ο κόσμος να ξέρει πως μπορώ να σουτάρω με συνέπεια αυτή τη σεζόν. Δούλεψα σκληρά κατά τη διάρκεια της offseason για να έχω συνέπεια σε αυτό το κομμάτι»

Για την άμυνα της ΑΕΚ και τους 22 πόντους που σκόραρε η Καρδίτσα στο πρώτο ημίχρονο: «Άρεσε στον Σάκοτα, αλλά πάντα ως προπονητής θα βρει κάτι αρνητικό. Εξελισσόμαστε συνεχώς σαν ομάδα. Γινόμαστε καλύτεροι ματς με το ματς και γνωρίζουμε καλά πως πρέπει να παίξουμε άμυνα για να φτάσουμε σε νίκες».

«Αγαπώ τη Θεσσαλονίκη, αλλά είμαι συγκεντρωμένος στο να νικάει η ΑΕΚ»

Για την ποικιλία της Ένωσης στους σκόρερ: «Έχουμε πολλούς παίκτες που βοηθούν στο σκοράρισμα κάθε βράδυ. Έχουμε ποιότητα σαν ομάδα στον τομέα αυτό. Βασιζόμαστε σε πολλά παιδιά που μπορούν να κάνουν τη δουλειά και να βάλουν τη μπάλα στο καλάθι. Αλλά πρέπει να στηριχθούμε και στην άμυνα. Ακόμα και αν έχει κακή μέρα στην επίθεση, η άμυνα θα μας κρατήσει μέσα στο ματς».

Για τον αν έχει κάποιο πρότυπο: «Όχι δεν έχω. Αυτή τη στιγμή αγαπημένος μου παίκτης είναι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς. Ο κόσμος λέει για τον Μάικλ Τζόρνταν, αλλά εγώ δεν τον πρόλαβα στο prime του. Ο Κόμπι επίσης ήταν επίσης ένας από τους αγαπημένους μου. Αλλά αν θέλουμε να μιλήσουμε για GOAT, τότε είναι ο ΛεΜπρόν».

Για την επιστροφή του στη Θεσσαλονική, αφού ήταν παίκτης του ΠΑΟΚ και την επόμενη αγωνιστική η ΑΕΚ παίζει με τον Ηρακλή: «Αγαπώ τη Θεσσαλονίκη, αλλά είμαι συγκεντρωμένος στο να νικάει η ΑΕΚ. Στόχος μου είναι βοηθάω την ομάδα να φτάνει σε νίκες. Να μείνουμε πιστοί στο πλάνο του προπονητή μας και όλα θα πάνε καλά».