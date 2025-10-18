Ο Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς ήταν λακωνικός στην ήττα του Άρη από το Μαρούσι μετά από δύο παρατάσεις.

Το Μαρούσι πανηγύρισε μία πολύ εντυπωσιακή νίκη επί του Άρη με 108-103, σε ένα ματς όπου παίχτηκαν δύο τρομερές παρατάσεις και στο τέλος χαμογέλασε η ομάδα του Παπαθεοδώρου.

Ο Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς του Άρη εμφανίστηκε ξανά σφιχτός και συνοπτικός μετά την ήττα των Θεσσαλονικιών. Όπως είχε συμβεί και μετά την εντός έδρας ήττα από τον Κολοσσό, έτσι και τώρα, μετά την ήττα στο Μαρούσι, ο προπονητής των κιτρινόμαυρων περιορίστηκε σε ελάχιστες δηλώσεις.

Στις σύντομες δηλώσεις του στην ΕΡΤ, περιορίστηκε σε μια φράση, χωρίς να απαντήσει σε περαιτέρω ερωτήσεις: «Συγχαρητήρια στο Μαρούσι για την νίκη, έπαιξε σκληρά και τα κατάφερε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο…».