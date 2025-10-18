Ηρακλής - Μύκονος 73-80: Ιστορική πρώτη νίκη για τους Νεοφώτιστους!

Αχιλλέας Μαυροδόντης

Η Μύκονος έγραψε ιστορία! Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου ήταν εξαιρετική απέναντι στον Ηρακλή, άντεξε στην αντεπίθεση του Γηραιού και πήρε τη νίκη (73-80), η οποία είναι η πρώτη στην ιστορία του συλλόγου στην Stoiximan GBL!

Η Μύκονος θα θυμάται για καιρό το παιχνίδι με τον Ηρακλή στην Θεσσαλονίκη, με τους Νεοφώτιστους να γράφουν μια χρυσή σελίδα στην ιστορία τους, κατακτώντας την πρώτη νίκη EVER στην Stoiximan GBL!

Το προβάδισμα ήταν σε όλη την διάρκεια στα χέρια της Μυκόνου, η οποία έφτασε ακόμη και στο +17 στο 25' (41-58), πριν ο Ηρακλής επιστρέψει. Ο Γηραιός μείωσε ακόμη και στον πόντο, όμως στο τέλος η Μύκονος είχε τις λύσεις και με τους Ρέι (22π.) και Άπλμπι (15π.) να κάνουν τη... δουλειά, το σύνολο του Βαγγέλη Ζιάγκου πανηγύρισε την πρώτη νίκη στην ιστορία του συλλόγου στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού μπάσκετ.

Ηρακλής - Μύκονος: Το ματς

Οι δύο ομάδες μπήκαν... φουριόζες στο γήπεδο, με την μια να έχει πάντα απάντηση στις προσπάθειες της άλλης, όπως δείχνει και το 14-15 του 7'. Η Μύκονος παρόλα αυτά είχε σταθερά το προβάδισμα και έφτασε στο +4 με τρίποντο του Σκουλίδα, πριν ολοκληρώσει το δεκάλεπτο μπροστά με 20-24.

Οι Νησιώτες κρατούσαν τον έλεγχο, με την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου να φτάνει ακόμη και στο +9 (25-34) στο 14'. Ένα ξέσπασμα του Ηρακλή έκανε το σκορ 31-34 (16'), όμως η Μύκονος με σερί τρίποντα από Σκουλίδα και Ρέι έκανε το σκορ 31-40, πριν ο Γηραιός μειώσει στο 35-40 του ημιχρόνου.

 

Το πρώτο πεντάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου ήταν ένα... πάρτι για την Μύκονο, η οποία βρέθηκε στο +17 (41-58) στο 25'). Ο Ηρακλής όμως ανέβασε την απόδοσή του και ροκάνιζε την διαφορά, μειώνοντας αρχικά στο 50-62 του δεκαλέπτου.

Ο Ηρακλής, με τον Φόρμαν να βρίσκει ρυθμό, πάτησε γκάζι και έφτασε ακόμη και στο -2 (68-70) στο 37'. Παρόλα αυτά, ένα μεγάλο τρίόντο του Ρέι και σωστές αποφάσεις από τον Άπλμπι, η διαφορά επανήλθε ψηλά, με την Μύκονο να φτάνει στο +9 με 71-80 στο 39'. Εν τέλει ο Ηρακλής το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει στο τελικό 73-80.

Τα δεκάλεπτα: 20-24, 35-40, 50-62, 73-80.

Iraklis BCCoach: G. Sigalas | Assistants: S. Karapostolou, S. Evgeniadis
#PlayerPOSMINPTSM/A FGFG%M/A 2P2P%M/A 3P3P%M/A FTFT%OREBDREBREBASTTOSTLBLKBLKRPFFL ON+/-Index
STARTERS
3J. Wright-ForemanPG34:51173-1323%2-825%1-520%10-10100%010105310019-320
5C. SmithPF19:10124-666%3-475%1-250%3-475%1451200053-313
10D. Moraitis (C)PG24:0152-1020%1-425%1-616%0-00%2357200202-127
16C. SyllasSF6:3721-250%1-250%0-00%0-00%0000000010-41
21T. LambrechtC9:1242-366%2-366%0-00%0-00%0220100110-24
BENCH
2Z. Darko-KellySF19:5683-650%1-1100%2-540%0-00%0000011020-97
4K. FosterSF17:37154-580%3-475%1-1100%6-6100%0110100015-814
7N. TsiakmasPG17:4300-10%0-00%0-10%0-00%022011004191
8M. PoulianitisPG2:3000-10%0-10%0-00%0-00%0000000110-3-1
11L. WareC22:3683-560%3-560%0-00%2-2100%1231111111511
12K. KabouridisC9:1400-20%0-00%0-20%0-00%0001110051-1-1
14V. ChristidisC16:3321-250%1-250%0-00%0-00%0000020011-43
Team / Coaches30300
TEAM TOTALS7323-5641%17-3450%6-2227%21-2295%724311512725232382

Mykonos Betsson BCCoach: V. Ziagkos | Assistants: D. Varvounis, P. Chatzieleftheriou
#PlayerPOSMINPTSM/A FGFG%M/A 2P2P%M/A 3P3P%M/A FTFT%OREBDREBREBASTTOSTLBLKPFFL ON+/-Index
STARTERS
1T. ApplebySG28:16154-1428%1-616%3-837%4-580%022733022713
2K. MoorePF34:2662-540%2-366%0-20%2-2100%156322143213
4K. RayPG29:02228-1266%3-475%5-862%1-250%011041021815
14G. SidiroiliasSF10:2031-250%0-10%1-1100%0-00%12310000316
40J. EvansPF26:5684-757%4-666%0-10%0-00%145110322313
BENCH
6V. KavadasC6:5900-10%0-10%0-00%0-00%00010100131
8P. GeromichalosPF0:0000-00%0-00%0-00%0-00%00000000000
10D. SkoulidasSF13:1462-450%0-20%2-2100%0-00%11200010107
17V. Mantzaris (C)PG14:3600-00%0-00%0-00%0-00%011210003-102
19P. TsamisC0:0000-00%0-00%0-00%0-00%00000000000
22M. HessonPF12:3462-728%2-366%0-40%2-633%16711003324
30D. CannadySG23:38145-862%3-3100%2-540%2-2100%325002022818
Team / Coaches21300
TEAM TOTALS808028-6046%15-2951%13-3141%11-1764%102535161295232295

@Photo credits: eurokinissi
     

