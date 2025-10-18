Η Μύκονος έγραψε ιστορία! Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου ήταν εξαιρετική απέναντι στον Ηρακλή, άντεξε στην αντεπίθεση του Γηραιού και πήρε τη νίκη (73-80), η οποία είναι η πρώτη στην ιστορία του συλλόγου στην Stoiximan GBL!

Η Μύκονος θα θυμάται για καιρό το παιχνίδι με τον Ηρακλή στην Θεσσαλονίκη, με τους Νεοφώτιστους να γράφουν μια χρυσή σελίδα στην ιστορία τους, κατακτώντας την πρώτη νίκη EVER στην Stoiximan GBL!

Το προβάδισμα ήταν σε όλη την διάρκεια στα χέρια της Μυκόνου, η οποία έφτασε ακόμη και στο +17 στο 25' (41-58), πριν ο Ηρακλής επιστρέψει. Ο Γηραιός μείωσε ακόμη και στον πόντο, όμως στο τέλος η Μύκονος είχε τις λύσεις και με τους Ρέι (22π.) και Άπλμπι (15π.) να κάνουν τη... δουλειά, το σύνολο του Βαγγέλη Ζιάγκου πανηγύρισε την πρώτη νίκη στην ιστορία του συλλόγου στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού μπάσκετ.

Ηρακλής - Μύκονος: Το ματς

Οι δύο ομάδες μπήκαν... φουριόζες στο γήπεδο, με την μια να έχει πάντα απάντηση στις προσπάθειες της άλλης, όπως δείχνει και το 14-15 του 7'. Η Μύκονος παρόλα αυτά είχε σταθερά το προβάδισμα και έφτασε στο +4 με τρίποντο του Σκουλίδα, πριν ολοκληρώσει το δεκάλεπτο μπροστά με 20-24.

Οι Νησιώτες κρατούσαν τον έλεγχο, με την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου να φτάνει ακόμη και στο +9 (25-34) στο 14'. Ένα ξέσπασμα του Ηρακλή έκανε το σκορ 31-34 (16'), όμως η Μύκονος με σερί τρίποντα από Σκουλίδα και Ρέι έκανε το σκορ 31-40, πριν ο Γηραιός μειώσει στο 35-40 του ημιχρόνου.

Το πρώτο πεντάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου ήταν ένα... πάρτι για την Μύκονο, η οποία βρέθηκε στο +17 (41-58) στο 25'). Ο Ηρακλής όμως ανέβασε την απόδοσή του και ροκάνιζε την διαφορά, μειώνοντας αρχικά στο 50-62 του δεκαλέπτου.

Ο Ηρακλής, με τον Φόρμαν να βρίσκει ρυθμό, πάτησε γκάζι και έφτασε ακόμη και στο -2 (68-70) στο 37'. Παρόλα αυτά, ένα μεγάλο τρίόντο του Ρέι και σωστές αποφάσεις από τον Άπλμπι, η διαφορά επανήλθε ψηλά, με την Μύκονο να φτάνει στο +9 με 71-80 στο 39'. Εν τέλει ο Ηρακλής το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει στο τελικό 73-80.

Τα δεκάλεπτα: 20-24, 35-40, 50-62, 73-80.

Iraklis BC Coach: G. Sigalas | Assistants: S. Karapostolou, S. Evgeniadis # Player POS MIN PTS M/A FG FG% M/A 2P 2P% M/A 3P 3P% M/A FT FT% OREB DREB REB AST TO STL BLK BLKR PF FL ON +/- Index STARTERS 3 J. Wright-Foreman PG 34:51 17 3-13 23% 2-8 25% 1-5 20% 10-10 100% 0 10 10 5 3 1 0 0 1 9 -3 20 5 C. Smith PF 19:10 12 4-6 66% 3-4 75% 1-2 50% 3-4 75% 1 4 5 1 2 0 0 0 5 3 -3 13 10 D. Moraitis (C) PG 24:01 5 2-10 20% 1-4 25% 1-6 16% 0-0 0% 2 3 5 7 2 0 0 2 0 2 -12 7 16 C. Syllas SF 6:37 2 1-2 50% 1-2 50% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -4 1 21 T. Lambrecht C 9:12 4 2-3 66% 2-3 66% 0-0 0% 0-0 0% 0 2 2 0 1 0 0 1 1 0 -2 4 BENCH 2 Z. Darko-Kelly SF 19:56 8 3-6 50% 1-1 100% 2-5 40% 0-0 0% 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 -9 7 4 K. Foster SF 17:37 15 4-5 80% 3-4 75% 1-1 100% 6-6 100% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 5 -8 14 7 N. Tsiakmas PG 17:43 0 0-1 0% 0-0 0% 0-1 0% 0-0 0% 0 2 2 0 1 1 0 0 4 1 9 1 8 M. Poulianitis PG 2:30 0 0-1 0% 0-1 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -3 -1 11 L. Ware C 22:36 8 3-5 60% 3-5 60% 0-0 0% 2-2 100% 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 5 11 12 K. Kabouridis C 9:14 0 0-2 0% 0-0 0% 0-2 0% 0-0 0% 0 0 0 1 1 1 0 0 5 1 -1 -1 14 V. Christidis C 16:33 2 1-2 50% 1-2 50% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 -4 3 Team / Coaches 3 0 3 0 0 TEAM TOTALS 73 23-56 41% 17-34 50% 6-22 27% 21-22 95% 7 24 31 15 12 7 2 5 23 23 82