Ολυμπιακός: Επιστρέφουν οι Φουρνιέ και Γουόκαπ κόντρα στον Πανιώνιο
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πανιώνιο στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL (13:00, ΕΡΤ2 Σπορ, LIVE από το Gazzetta) και ο Εβάν Φουρνιέ με τον Τόμας Γουόκαπ επιστρέφουν στις υποχρεώσεις των «ερυθρόλευκων».
Οι Πειραιώτες προέρχονται από τη νίκη επί της Μακάμπι στο Βελιγράδι, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στην «ομάδα του λαού», και πλέον θέλουν να διευρύνουν το αήττητο σερί τους στο πρωτάθλημα κόντρα στον Πανιώνιο.
Οι Φουρνιέ και Γουόκαπ έμειναν εκτός δράσης το προηγούμενο διάστημα λόγω τραυματισμών, πλέον όμως είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ματς με τους «κυανέρυθρους». Εκτός 12άδας έμειναν οι Σέιμπεν Λι και Τάιλερ Ντόρσεϊ.
Η 12άδα του Ολυμπιακού
- Γουόκαπ
- Νιλικίνα
- Γουόρντ
- Λαρεντζάκης
- Βεζένκοβ
- Παπανικολάου
- Νετζήπογλου
- Πίτερς
- Μιλουτίνοφ
- Αντετοκούνμπο
- Χολ
- Φουρνιέ
