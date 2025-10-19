Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πανιώνιο στο ΣΕΦ (13:00, ΕΡΤ2 Σπορ, LIVE από το Gazzetta), με τον Εβάν Φουρνιέ και τον Τόμας Γουόκαπ να υπολογίζονται από τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Οι Πειραιώτες προέρχονται από τη νίκη επί της Μακάμπι στο Βελιγράδι, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στην «ομάδα του λαού», και πλέον θέλουν να διευρύνουν το αήττητο σερί τους στο πρωτάθλημα κόντρα στον Πανιώνιο.

Οι Φουρνιέ και Γουόκαπ έμειναν εκτός δράσης το προηγούμενο διάστημα λόγω τραυματισμών, πλέον όμως είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ματς με τους «κυανέρυθρους». Εκτός 12άδας έμειναν οι Σέιμπεν Λι και Τάιλερ Ντόρσεϊ.

