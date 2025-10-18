Σάκοτα: «Παίξαμε τρία ματς σε έξι μέρες, συγχαρητήρια στα παιδιά»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στα συνεχόμενα ματς της ΑΕΚ μέσα σε λίγες μέρες

Η ΑΕΚ ήταν εξαιρετική στην άμυνα της και δεν είχε πρόβλημα να φτάσει σε άλλη μια νίκη, αφού επικράτησε της Καρδίτσας με 77-62. Με αυτόν τον τρόπο πήγε στο 3-0 στο πρωτάθλημα, ενώ έφτασε τις 5 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Μετά το τέλος ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε στην ΕΡΤ και στάθηκε στα πολλά ματς της Ένωσης μέσα σε διάστημα έξι ημερών.

«Συγχαρητήρια στα παιδιά. Το 3/3 στο πρωτάθλημα, όπως και το 2/2 στην Ευρώπη, ήταν στόχος μας. Έπρεπε να είμαστε σοβαροί. Όπως βλέπουμε στην Ευρώπη, οι μεγάλες ομάδες δεν είναι εύκολο που παίζουν κάθε δύο μέρες. Εμείς παίξαμε στην ουσία σε έξι μέρες τρία ματς, κάθε δύο μέρες. Ήμασταν αρκετά σοβαροί. Δεν ήταν τόσο εύκολο, ο αντίπαλος είναι καλός. Τον κρατήσαμε χαμηλά, στο τέλος ξέφυγε λίγο στα επιθετικά ριμπάουντ. Έπρεπε να παίξουν και όλοι. Είμαστε ευχαριστημένοι», ανέφερε.