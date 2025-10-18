Η ΑΕΚ συνεχίσει απτόητη και επικράτησε με 77-62 της Καρδίτσας, κάνοντας την 5η σερί νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις. Φοβερή άμυνα η Ένωση.

Με το πόδι στο... γκάζι συνεχίζει η ΑΕΚ. Η Ένωση επικράτησε της Καρδίτσας στη SUNEL Arena με και με αυτόν τον τρόπο ανέβηκε στο 3-0 στη Stoiximan GBL, φτάνοντας παράλληλα στην 5η σερί νίκη σε όλες τις διοργανώσεις. Οι Καρδιτσιώτες έπεσαν στο 1-1 στη βαθμολογία σε ένα ματς που η Βασίλισσα έπαιξε σπουδαία άμυνα και κλείδωσε την αντίπαλο της και οι φίλαθλοι της δημιούργησαν όμορφη ατμόσφαιρα.

Για την Ένωση ο Μπάρτλεϊ μέτρησε 19 πόντους με 4 ασίστ, Σίλβα είχε 10 πόντους, ενώ ο Γκρέι τελείωσε με 12 πόντους. Από την άλλη πλευρά για τους ηττημένους ο Ντάμιεν Τζέφερσον τελείωσε το ματς με 16 πόντους.

ΑΕΚ - Καρδίτσα: Το ματς

Με την ωραία κίνηση του Αρμς η ΑΕΚ προηγήθηκε με 7-3 στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Με το τρίποντο του Ντάμιεν Τζέφερσον η Καρδίτσα πέρασε μπροστά με 7-8, αλλά η Ένωση με Μπάρτλεϊ και Φλιώνη έγραψε το 12-8 στα μέσα του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Μπράντον Τζέφερσον με τους πρώτους του πόντους έκανε το 14-12 στο 9', ενώ ο Καμπερίδης με τρίποντο έδωσε προβάδισμα στους φιλοξενούμενους για το 14-15.

Ο Μπάρτλεϊ έφτασε τους 9 πόντους κι έκανε το 20-15 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Η δημιουργία του Χαραλαμπόπουλου έφερε καλάθι του Σκορδίλη για το 25-18 στο 15'. Η Ένωση πάτησε το γκάζι και έκανε το 31-18 με Γκρέι και Κατσίβελη, κάτι που ανάγκασε τον Παπανικολόπουλου να καλέσει timeout. Ο Γκρέι με το κάρφωμα του ματς πήγε τη διαφορά στο +15 για το 33-21 στο 17'.

Με τον Σίλβα να σκοράρει η ΑΕΚ έκανε το 45-22, αφού η Καρδίτσα αδυνατούσε να σκοράρει στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Μάντσεν μείωσε σε 49-31 στα μέσα της τρίτης περιόδου,. Ο Μπάρτλεϊ με τρίποντο έκανε το 54-33 και έφτασε τους 14 πόντους.

Ο Φλιώνης με υπέροχη ασίστ μοίρασε στον Σίλβα που κάρφωσε εντυπωσιακά για το 69-53, τέσσερα λεπτά για το τέλος. Το ματς πήρε τον δρόμο του και η Ένωση έφτασε στο 3-0 στην Stoxiiman GBL, αλλά και στις 5 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Τα δεκάλεπτα: 14-15, 37-22, 61-39, 77-62

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... ήταν εντυπωσιακή στην άμυνα η ΑΕΚ και έκανε την Καρδίτσα να σουτάρει με 24/56 εντός παιδιάς

Ο MVP... Μπαρτλεϊ είχε 19 με 4 ασίστ και ήταν ο κορυφαίος του ματς.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ... ο Σίλβα με 10 πόντους και ο Γκρέι με 12 πόντους.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ο Ντάμιεν Τζέφερσον με 16 πόντους και 7 ριμπάουντ

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ που χρησιμοποιήθηκαν, σκόραραν εκτός του Αρσενόπουλου, όπου έπαιξε λίγο στο τέλος.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η προσήλωση της ΑΕΚ σε όλο το ματς και η άμυνα της.

AEK BC FG 2PT FG 3PT FG FT REB Coach: D. SAKOTA MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 R. GRAY * 24:06 12 4/8 50% 4/8 50% 0/0 0% 4/4 100% 1 2 3 0 1 2 0 0 +15 13 7 D. FLIONIS * 23:50 6 1/3 33% 1/2 50% 0/1 0% 4/6 66% 2 3 5 3 0 2 0 0 +18 12 24 F. BARTLEY * 30:23 19 6/10 60% 2/3 66% 4/7 57% 3/3 100% 0 4 4 4 1 1 2 0 +25 22 25 A. ARMS * 13:17 3 1/4 25% 1/3 33% 0/1 0% 1/2 50% 0 3 3 0 1 1 1 1 +6 3 30 C. SILVA * 19:35 10 4/4 100% 4/4 100% 0/0 0% 2/3 66% 0 4 4 1 5 0 0 0 +10 13 1 G. SKORDILIS 07:07 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 2 0 0 0 +5 3 4 D. KATSIVELIS 17:55 7 3/5 60% 2/3 66% 1/2 50% 0/0 0% 1 3 4 1 3 1 0 0 +11 10 9 L. LEKAVICIUS 16:10 3 1/5 20% 1/2 50% 0/3 0% 1/2 50% 0 0 0 1 1 0 0 0 -3 -1 11 N. ARSENOPOULOS 02:44 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 -2 15 M. PECARSKI 11:35 6 3/6 50% 3/5 60% 0/1 0% 0/0 0% 3 1 4 1 2 0 0 1 -6 6 19 M. KUZMINSKAS 17:19 4 1/3 33% 0/1 0% 1/2 50% 1/1 100% 0 2 2 1 1 1 0 0 +6 5 33 V. CHARALAMPOPOULOS 15:06 5 1/5 20% 0/2 0% 1/3 33% 2/2 100% 0 1 1 2 2 0 1 0 +10 5 Team/Coaches 2 0 2 TOTAL 200 77 26/57 45% 19/34 55% 7/23 30% 18/23 78% 9 23 32 15 19 8 3 2 89