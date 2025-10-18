Με το πόδι στο... γκάζι συνεχίζει η ΑΕΚ. Η Ένωση επικράτησε της Καρδίτσας στη SUNEL Arena με και με αυτόν τον τρόπο ανέβηκε στο 3-0 στη Stoiximan GBL, φτάνοντας παράλληλα στην 5η σερί νίκη σε όλες τις διοργανώσεις. Οι Καρδιτσιώτες έπεσαν στο 1-1 στη βαθμολογία σε ένα ματς που η Βασίλισσα έπαιξε σπουδαία άμυνα και κλείδωσε την αντίπαλο της και οι φίλαθλοι της δημιούργησαν όμορφη ατμόσφαιρα.
Για την Ένωση ο Μπάρτλεϊ μέτρησε 19 πόντους με 4 ασίστ, Σίλβα είχε 10 πόντους, ενώ ο Γκρέι τελείωσε με 12 πόντους. Από την άλλη πλευρά για τους ηττημένους ο Ντάμιεν Τζέφερσον τελείωσε το ματς με 16 πόντους.
ΑΕΚ - Καρδίτσα: Το ματς
Με την ωραία κίνηση του Αρμς η ΑΕΚ προηγήθηκε με 7-3 στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Με το τρίποντο του Ντάμιεν Τζέφερσον η Καρδίτσα πέρασε μπροστά με 7-8, αλλά η Ένωση με Μπάρτλεϊ και Φλιώνη έγραψε το 12-8 στα μέσα του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Μπράντον Τζέφερσον με τους πρώτους του πόντους έκανε το 14-12 στο 9', ενώ ο Καμπερίδης με τρίποντο έδωσε προβάδισμα στους φιλοξενούμενους για το 14-15.
Ο Μπάρτλεϊ έφτασε τους 9 πόντους κι έκανε το 20-15 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Η δημιουργία του Χαραλαμπόπουλου έφερε καλάθι του Σκορδίλη για το 25-18 στο 15'. Η Ένωση πάτησε το γκάζι και έκανε το 31-18 με Γκρέι και Κατσίβελη, κάτι που ανάγκασε τον Παπανικολόπουλου να καλέσει timeout. Ο Γκρέι με το κάρφωμα του ματς πήγε τη διαφορά στο +15 για το 33-21 στο 17'.
Με τον Σίλβα να σκοράρει η ΑΕΚ έκανε το 45-22, αφού η Καρδίτσα αδυνατούσε να σκοράρει στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Μάντσεν μείωσε σε 49-31 στα μέσα της τρίτης περιόδου,. Ο Μπάρτλεϊ με τρίποντο έκανε το 54-33 και έφτασε τους 14 πόντους.
Ο Φλιώνης με υπέροχη ασίστ μοίρασε στον Σίλβα που κάρφωσε εντυπωσιακά για το 69-53, τέσσερα λεπτά για το τέλος. Το ματς πήρε τον δρόμο του και η Ένωση έφτασε στο 3-0 στην Stoxiiman GBL, αλλά και στις 5 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.
Τα δεκάλεπτα: 14-15, 37-22, 61-39, 77-62
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... ήταν εντυπωσιακή στην άμυνα η ΑΕΚ και έκανε την Καρδίτσα να σουτάρει με 24/56 εντός παιδιάς
Ο MVP... Μπαρτλεϊ είχε 19 με 4 ασίστ και ήταν ο κορυφαίος του ματς.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ... ο Σίλβα με 10 πόντους και ο Γκρέι με 12 πόντους.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ο Ντάμιεν Τζέφερσον με 16 πόντους και 7 ριμπάουντ
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ που χρησιμοποιήθηκαν, σκόραραν εκτός του Αρσενόπουλου, όπου έπαιξε λίγο στο τέλος.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η προσήλωση της ΑΕΚ σε όλο το ματς και η άμυνα της.
|AEK BC
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Coach: D. SAKOTA
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|R. GRAY *
|24:06
|12
|4/8
|50%
|4/8
|50%
|0/0
|0%
|4/4
|100%
|1
|2
|3
|0
|1
|2
|0
|0
|+15
|13
|7
|D. FLIONIS *
|23:50
|6
|1/3
|33%
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|4/6
|66%
|2
|3
|5
|3
|0
|2
|0
|0
|+18
|12
|24
|F. BARTLEY *
|30:23
|19
|6/10
|60%
|2/3
|66%
|4/7
|57%
|3/3
|100%
|0
|4
|4
|4
|1
|1
|2
|0
|+25
|22
|25
|A. ARMS *
|13:17
|3
|1/4
|25%
|1/3
|33%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|0
|3
|3
|0
|1
|1
|1
|1
|+6
|3
|30
|C. SILVA *
|19:35
|10
|4/4
|100%
|4/4
|100%
|0/0
|0%
|2/3
|66%
|0
|4
|4
|1
|5
|0
|0
|0
|+10
|13
|1
|G. SKORDILIS
|07:07
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|2
|0
|0
|0
|+5
|3
|4
|D. KATSIVELIS
|17:55
|7
|3/5
|60%
|2/3
|66%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|1
|3
|1
|0
|0
|+11
|10
|9
|L. LEKAVICIUS
|16:10
|3
|1/5
|20%
|1/2
|50%
|0/3
|0%
|1/2
|50%
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|-3
|-1
|11
|N. ARSENOPOULOS
|02:44
|0
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|-2
|-2
|15
|M. PECARSKI
|11:35
|6
|3/6
|50%
|3/5
|60%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|3
|1
|4
|1
|2
|0
|0
|1
|-6
|6
|19
|M. KUZMINSKAS
|17:19
|4
|1/3
|33%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0
|2
|2
|1
|1
|1
|0
|0
|+6
|5
|33
|V. CHARALAMPOPOULOS
|15:06
|5
|1/5
|20%
|0/2
|0%
|1/3
|33%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|2
|2
|0
|1
|0
|+10
|5
|Team/Coaches
|2
|0
|2
|TOTAL
|200
|77
|26/57
|45%
|19/34
|55%
|7/23
|30%
|18/23
|78%
|9
|23
|32
|15
|19
|8
|3
|2
|89
|ASK Karditsa IAPONIKI
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Coach: N. PAPANIKOLOPOULOS
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|D. WIGGINS *
|21:17
|11
|4/6
|66%
|4/6
|66%
|0/0
|0%
|3/9
|33%
|0
|8
|8
|0
|3
|0
|1
|0
|-6
|11
|2
|B. JEFFERSON *
|30:01
|7
|2/9
|22%
|1/3
|33%
|1/6
|16%
|2/2
|100%
|1
|0
|1
|4
|2
|0
|0
|0
|-14
|2
|4
|E. ELLIS *
|21:15
|5
|2/6
|33%
|1/3
|33%
|1/3
|33%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|1
|0
|1
|1
|-11
|1
|14
|L. KASELAKIS *
|22:38
|4
|2/5
|40%
|2/2
|100%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|3
|1
|0
|0
|0
|-17
|6
|23
|D. JEFFERSON *
|30:55
|16
|6/11
|54%
|4/6
|66%
|2/5
|40%
|2/4
|50%
|2
|2
|4
|2
|3
|0
|0
|0
|-7
|10
|3
|N. HORCHLER
|19:30
|11
|5/7
|71%
|4/5
|80%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|3
|2
|5
|1
|1
|0
|1
|2
|-3
|14
|5
|M. LIAPIS
|07:06
|0
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-7
|-1
|11
|T. ZEVGARAS
|01:38
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|+2
|-2
|12
|N. DIPLAROS
|16:44
|0
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|4
|5
|2
|0
|0
|-4
|-1
|21
|G. KAMBERIDIS
|11:49
|3
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|2
|1
|0
|0
|-18
|-2
|24
|A. MADSEN
|14:58
|5
|2/3
|66%
|2/2
|100%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|3
|3
|6
|0
|3
|0
|0
|0
|-4
|7
|33
|R. CHOUGKAZ
|02:12
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|+2
|1
|Team/Coaches
|3
|3
|6
|2
|TOTAL
|200
|62
|24/56
|42%
|18/29
|62%
|6/27
|22%
|8/17
|47%
|13
|24
|37
|14
|24
|9
|4
|2
|59
