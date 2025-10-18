ΑΕΚ - Καρδίτσα 77-62: Την «κλείδωσε» και πετάει με 5 σερί νίκες

Νίκος Καρφής

Η ΑΕΚ συνεχίσει απτόητη και επικράτησε με 77-62 της Καρδίτσας, κάνοντας την 5η σερί νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις. Φοβερή άμυνα η Ένωση.

Με το πόδι στο... γκάζι συνεχίζει η ΑΕΚ. Η Ένωση επικράτησε της Καρδίτσας στη SUNEL Arena με και με αυτόν τον τρόπο ανέβηκε στο 3-0 στη Stoiximan GBL, φτάνοντας παράλληλα στην 5η σερί νίκη σε όλες τις διοργανώσεις. Οι Καρδιτσιώτες έπεσαν στο 1-1 στη βαθμολογία σε ένα ματς που η Βασίλισσα έπαιξε σπουδαία άμυνα και κλείδωσε την αντίπαλο της και οι φίλαθλοι της δημιούργησαν όμορφη ατμόσφαιρα.

Για την Ένωση ο Μπάρτλεϊ μέτρησε 19 πόντους με 4 ασίστ, Σίλβα είχε 10 πόντους, ενώ ο Γκρέι τελείωσε με 12 πόντους. Από την άλλη πλευρά για τους ηττημένους ο Ντάμιεν Τζέφερσον τελείωσε το ματς με 16 πόντους.

ΑΕΚ - Καρδίτσα: Το ματς

Με την ωραία κίνηση του Αρμς η ΑΕΚ προηγήθηκε με 7-3 στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Με το τρίποντο του Ντάμιεν Τζέφερσον η Καρδίτσα πέρασε μπροστά με 7-8, αλλά η Ένωση με Μπάρτλεϊ και Φλιώνη έγραψε το 12-8 στα μέσα του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Μπράντον Τζέφερσον με τους πρώτους του πόντους έκανε το 14-12 στο 9', ενώ ο Καμπερίδης με τρίποντο έδωσε προβάδισμα στους φιλοξενούμενους για το 14-15.

Ο Μπάρτλεϊ έφτασε τους 9 πόντους κι έκανε το 20-15 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Η δημιουργία του Χαραλαμπόπουλου έφερε καλάθι του Σκορδίλη για το 25-18 στο 15'. Η Ένωση πάτησε το γκάζι και έκανε το 31-18 με Γκρέι και Κατσίβελη, κάτι που ανάγκασε τον Παπανικολόπουλου να καλέσει timeout. Ο Γκρέι με το κάρφωμα του ματς πήγε τη διαφορά στο +15 για το 33-21 στο 17'.

 

Με τον Σίλβα να σκοράρει η ΑΕΚ έκανε το 45-22, αφού η Καρδίτσα αδυνατούσε να σκοράρει στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Μάντσεν μείωσε σε 49-31 στα μέσα της τρίτης περιόδου,. Ο Μπάρτλεϊ με τρίποντο έκανε το 54-33 και έφτασε τους 14 πόντους.

Ο Φλιώνης με υπέροχη ασίστ μοίρασε στον Σίλβα που κάρφωσε εντυπωσιακά για το 69-53, τέσσερα λεπτά για το τέλος. Το ματς πήρε τον δρόμο του και η Ένωση έφτασε στο 3-0 στην Stoxiiman GBL, αλλά και στις 5 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Τα δεκάλεπτα: 14-15, 37-22, 61-39, 77-62

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... ήταν εντυπωσιακή στην άμυνα η ΑΕΚ και έκανε την Καρδίτσα να σουτάρει με 24/56 εντός παιδιάς
Ο MVP... Μπαρτλεϊ είχε 19 με 4 ασίστ και ήταν ο κορυφαίος του ματς.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ... ο Σίλβα με 10 πόντους και ο Γκρέι με 12 πόντους.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ο Ντάμιεν Τζέφερσον με 16 πόντους και 7 ριμπάουντ
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ που χρησιμοποιήθηκαν, σκόραραν εκτός του Αρσενόπουλου, όπου έπαιξε λίγο στο τέλος.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η προσήλωση της ΑΕΚ σε όλο το ματς και η άμυνα της.

AEK BCFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: D. SAKOTAMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0R. GRAY *24:06124/850%4/850%0/00%4/4100%12301200+1513
7D. FLIONIS *23:5061/333%1/250%0/10%4/666%23530200+1812
24F. BARTLEY *30:23196/1060%2/366%4/757%3/3100%04441120+2522
25A. ARMS *13:1731/425%1/333%0/10%1/250%03301111+63
30C. SILVA *19:35104/4100%4/4100%0/00%2/366%04415000+1013
1G. SKORDILIS07:0721/1100%1/1100%0/00%0/00%00012000+53
4D. KATSIVELIS17:5573/560%2/366%1/250%0/00%13413100+1110
9L. LEKAVICIUS16:1031/520%1/250%0/30%1/250%00011000-3-1
11N. ARSENOPOULOS02:4400/30%0/00%0/30%0/00%00000100-2-2
15M. PECARSKI11:3563/650%3/560%0/10%0/00%31412001-66
19M. KUZMINSKAS17:1941/333%0/10%1/250%1/1100%02211100+65
33V. CHARALAMPOPOULOS15:0651/520%0/20%1/333%2/2100%01122010+105
Team/Coaches202
TOTAL2007726/5745%19/3455%7/2330%18/2378%92332151983289

ASK Karditsa IAPONIKIFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: N. PAPANIKOLOPOULOSMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1D. WIGGINS *21:17114/666%4/666%0/00%3/933%08803010-611
2B. JEFFERSON *30:0172/922%1/333%1/616%2/2100%10142000-142
4E. ELLIS *21:1552/633%1/333%1/333%0/00%02201011-111
14L. KASELAKIS *22:3842/540%2/2100%0/30%0/00%11231000-176
23D. JEFFERSON *30:55166/1154%4/666%2/540%2/450%22423000-710
3N. HORCHLER19:30115/771%4/580%1/250%0/00%32511012-314
5M. LIAPIS07:0600/20%0/10%0/10%0/00%01101000-7-1
11T. ZEVGARAS01:3800/10%0/10%0/00%0/00%00000100+2-2
12N. DIPLAROS16:4400/20%0/00%0/20%0/00%00045200-4-1
21G. KAMBERIDIS11:4931/425%0/00%1/425%0/00%01102100-18-2
24A. MADSEN14:5852/366%2/2100%0/10%1/250%33603000-47
33R. CHOUGKAZ02:1200/00%0/00%0/00%0/00%01100000+21
Team/Coaches3362
TOTAL2006224/5642%18/2962%6/2722%8/1747%132437142494259

@Photo credits: eurokinissi
     

