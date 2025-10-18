Ζιάγκος: «Αφιερωμένη η νίκη στη διοίκηση, που έχει κάνει αδιανόητα πράγματα μέσα σε δυόμιση μήνες»

Η Μύκονος έφυγε με το διπλό από το Ιβανώφειο, πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη της ιστορίας της στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, και ο Βαγγέλης Ζιάγκος στάθηκε στα σημεία που έκριναν την αναμέτρηση με τον Ηρακλή.

Η Μύκονος έγραψε ιστορία στο Ιβανώφειο, επικρατώντας του Ηρακλή με 73-80 στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL και σημειώνοντας την πρώτη νίκη της στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ!

Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου προηγήθηκε ακόμα και με 17 πόντους (41-58, 25′), φτάνοντας τελικά στο σπουδαίο διπλό και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 1-1. Από την πλευρά του, ο 49χρονος κόουτς ανέφερε στην κάμερα της ΕΡΤ: «Η σημερινή ημέρα έχει ιστορικό χαρακτήρα για την ομάδα. Πρόκειται για την πρώτη νίκη στην ιστορία της. Θα μου επιτρέψετε να αφιερώσω αυτή την επιτυχία, παρά την εξαιρετική εμφάνιση των παιδιών και την φοβερή απόδοση που είχαν σε μία πολύ δύσκολη έδρα, στη διοίκηση της ομάδας, η οποία μέσα σε δυόμιση μήνες έχει κάνει αδιανόητα πράγματα, ώστε σήμερα αυτός ο οργανισμός να είναι εδώ. Ήμασταν πνευματικά προετοιμασμένοι περισσότερο και, νομίζω, το κλειδί για να επιβιώσεις αγωνιστικά και ενεργειακά σε μία έδρα όπως το Ιβανώφειο είναι ακριβώς αυτό: τα παιδιά να κρατήσουν χαρακτήρα. Ποντάραμε στην εμπειρία και στην προσωπικότητά τους, και αυτό ήταν το κλειδί για το ματς».

«Η Μύκονος μπαίνει με πολύ όμορφο τρόπο στα εφηβικά χρόνια»

Στη συνέχεια ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου: «Η ιδιαιτερότητα αυτού του αποτελέσματος έχει να κάνει με την ιστορικότητα του παιχνιδιού, καθώς πρόκειται για την πρώτη επιτυχία της Μυκόνου στη μεγάλη κατηγορία. Είναι η πρώτη νίκη στην ιστορία αυτού του πολύ νεαρού οργανισμού, που πέρασε από τη βρεφική ηλικία στην παιδική και μπαίνει με πολύ όμορφο τρόπο στα πρώτα εφηβικά χρόνια. Το γεγονός ότι σε κάθε προσπάθεια αντεπίθεσης του Ηρακλή η ομάδα διατήρησε τη συγκέντρωση και τη ψυχραιμία της, παρά τα λάθη που έγιναν και ήταν αρκετά καθοριστικά ώστε να χαθεί προσωρινά το μομέντουμ του παιχνιδιού, η Μύκονος έβρισκε τον τρόπο για να ανακτήσει το μομέντουμ. Αυτό οφείλεται 100% στην προσωπικότητα, τον χαρακτήρα και την αποφασιστικότητα των παιδιών να κάνουν το διπλό στο Ιβανώφειο… Προσωπικά εκτιμώ ότι είναι μία από τις πιο δύσκολες έδρες της Ευρώπης.

Κλειδί για κάθε ομάδα που περνά από εδώ είναι κατά πόσο θα μείνει στο πλάνο της, μένοντας ανεπηρέαστη από την πίεση που βάζει ο κόσμος. Συγχαρητήρια στα παιδιά και στους συνεργάτες μας. Για εμάς, και θέλω να το τονίσω αυτό, στο πλάνο και στο μυαλό μας, η ομάδα βρίσκεται ακόμα σε περίοδο προετοιμασίας. Η ομάδα εγκαταστάθηκε στη Μύκονο μόλις πριν από δέκα μέρες, έχοντας κάνει πέντε σταθμούς στην προετοιμασία της κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η ανακατασκευή του κλειστού βρίσκεται σε εξέλιξη. Η ομάδα βλέπει βίντεο, και μπαινοβγαίνουν ηλεκτρολόγοι! Αυτή είναι η πραγματικότητα. Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες, τα παιδιά ήρθαν εδώ για να διεκδικήσουν επάξια και να παλέψουν για τη νίκη, οπότε πιστώνονται σε μεγάλο βαθμό γι’ αυτό. Για εμάς είναι ακόμα η προαγωνιστική μας προετοιμασία, η οποία, στο δικό μας μυαλό, ολοκληρώνεται με την ολοκλήρωση των εργασιών στο γήπεδό μας, στο ματς με τον Ολυμπιακό».