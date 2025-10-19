Βαθμολογία της Stoximan GBL: Συνεχίζουν στην κορυφή ΑΕΚ και Ολυμπιακός, στο 2-1 ο Παναθηναϊκός
Η δράση στην τρίτη αγωνιστική της Stoiximan GBL ολοκληρώθηκε, με το πρόγραμμα της Κυριακής (19/10) να περιλαμβάνει συνολικά δύο αναμετρήσεις. Ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα του Πανιωνίου με 81-66 ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR πέρασε νικηφόρα από τη Ρόδο, έχοντας λυγίσει τον Κολοσσό με 90-67.
Με αυτόν τον τρόπο, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ είναι αυτή τη στιγμή οι μοναδικές αήττητες ομάδες του πρωταθλήματος, καταλαμβάνοντας την κορυφή της κατάταξης, ενώ το «τριφύλλι» έφτασε στο 2-1.
Η 3η αγωνιστική
Σάββατο 18/10
Κυριακή 19/10
Βαθμολογία
- Ολυμπιακός 3-0
- ΑΕΚ 3-0
- Παναθηναϊκός 2-1
- ΠΑΟΚ 2-1
- Περιστέρι 2-0
- Ηρακλής 1-2
- Προμηθέας 1-2
- Κολοσσός 1-2
- Μαρούσι 1-2
- Μύκονος 1-1
- Καρδίτσα 1-1
- Άρης 0-3
- Πανιώνιος 0-3
Επόμενη αγωνιστική (4η, 25-26/10)
Σάββατο 25/10
- ΠΑΟΚ - Περιστέρι 16:00
- Ηρακλής - ΑΕΚ 17:30
- Πανιώνιος - Άρης 18:15
- Καρδίτσα - Κολοσσός 18:15
Κυριακή 26/10
- Κολοσσός - Ολυμπιακός 13:00
- Παναθηναϊκός - Προμηθέας 16:00
*Μαρούσι ρεπό
