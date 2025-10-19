Δείτε πως διαμορφώνεται η βαθμολογική κατάταξη της Stoiximan GBL μετά από την ολοκλήρωση της τρίτης αγωνιστικής.

Η δράση στην τρίτη αγωνιστική της Stoiximan GBL ολοκληρώθηκε, με το πρόγραμμα της Κυριακής (19/10) να περιλαμβάνει συνολικά δύο αναμετρήσεις. Ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα του Πανιωνίου με 81-66 ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR πέρασε νικηφόρα από τη Ρόδο, έχοντας λυγίσει τον Κολοσσό με 90-67.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ είναι αυτή τη στιγμή οι μοναδικές αήττητες ομάδες του πρωταθλήματος, καταλαμβάνοντας την κορυφή της κατάταξης, ενώ το «τριφύλλι» έφτασε στο 2-1.

Η 3η αγωνιστική

Σάββατο 18/10

Κυριακή 19/10

Βαθμολογία

Ολυμπιακός 3-0 ΑΕΚ 3-0 Παναθηναϊκός 2-1 ΠΑΟΚ 2-1 Περιστέρι 2-0 Ηρακλής 1-2 Προμηθέας 1-2 Κολοσσός 1-2 Μαρούσι 1-2 Μύκονος 1-1 Καρδίτσα 1-1 Άρης 0-3 Πανιώνιος 0-3

Επόμενη αγωνιστική (4η, 25-26/10)

Σάββατο 25/10

ΠΑΟΚ - Περιστέρι 16:00

Ηρακλής - ΑΕΚ 17:30

Πανιώνιος - Άρης 18:15

Καρδίτσα - Κολοσσός 18:15

Κυριακή 26/10

Κολοσσός - Ολυμπιακός 13:00

Παναθηναϊκός - Προμηθέας 16:00

*Μαρούσι ρεπό