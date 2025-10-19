Βροντερό «παρών» έχουν δώσει οι φίλοι του Κολοσσού και του Παναθηναϊκού AKTOR στο κλειστό της Ρόδου.

Δεν... πέφτε καρφίτσα στο κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο για την αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής στην Stoiximan GBL.

Οι φίλαθλοι και των δύο ομάδων έχουν κατακλύσει κάθε γωνιά του κλειστού, δημιουργώντας εξαιρετική ατμόσφαιρα.

Για την ακρίβεια δεν πέφτει καρφίτσα, θέλοντας αμφότεροι οι φίλαθλοι να ευχαριστηθούν μπάσκετ και θέαμα.