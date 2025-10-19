Κολοσσός Ρόδου - Παναθηναϊκός: Κατάμεστο το κλειστό της Καλλιθέας, δεν... πέφτει καρφίτσα
Δεν... πέφτε καρφίτσα στο κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο για την αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής στην Stoiximan GBL.
Οι φίλαθλοι και των δύο ομάδων έχουν κατακλύσει κάθε γωνιά του κλειστού, δημιουργώντας εξαιρετική ατμόσφαιρα.
Για την ακρίβεια δεν πέφτει καρφίτσα, θέλοντας αμφότεροι οι φίλαθλοι να ευχαριστηθούν μπάσκετ και θέαμα.
Η Ρόδος είναι ΠΡΑΣΙΝΗ Παναθηναϊκέ! ☘️💚— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 19, 2025
Σας ευχαριστούμε που μας κάνετε να νιώθουμε σαν να παίζουμε στο «σπίτι» μας! 🙏#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/CiVvC28y7w
