Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στον Πανιώνιο, με τον κόουτς των Πειραιωτών να αναφέρεται στην επιστροφή των Γουόκαπ, ΦΟυρνιέ, αλλά και σε αυτή του ΜακΚίσικ.

Στην συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την εντός έδρας νίκη επί του Πανιωνίου, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, εμφανίστηκε ικανοποιημένος από το γεγονός ότι οι Τόμας Γουόκαπ και Εβάν Φουρνιέ επέστρεψαν από τους τραυματισμούς τους και πήραν χρόνο συμμετοχής, ενώ οι Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ξεκουράστηκαν μετά τα συνεχόμενα παιχνίδια.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Ευχαριστούμε τους φιλάθλους μας που ήρθαν μεσημέρι Κυριακής να δουν το παιχνίδι. Δεν προσέφερε μεγάλες συγκινήσεις -εκτός από κάποιες θεαματικές φάσεις-είναι η αλήθεια, δεν είχε μια συνέχεια η απόδοσή μας κάτι αναμενόμενο μετά από τόσα παιχνίδια συνεχόμενα. Θέλαμε να επανενταχθούν ο Φουρνιέ και ο Γουόκαπ και να ξεκουραστούν οι Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ που είχαν παίξει πάρα πολύ στα προηγούμενα ματς. Οπότε με αυτό το σκεπτικό είμαστε ευχαριστημένοι. Συγχαρητήρια στον Πανιώνιο και καλή τύχη για την συνέχεια».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο επιστροφής του έτερου τραυματία Σακίλ ΜακΚίσικ ενόψει Μπάγερν Μονάχου ανέφερε πως «Ναι, ξεκίνησε ομαδικές προπονήσεις. Αυτό είναι το πρόβλημά μας, δεν κάνουμε πολλές ομαδικές προπονήσεις. Και ο Φουρνιέ και ο Γουόκαπ δεν είχαν κάνει ομαδική προπόνηση εδώ και καιρό. Κατά κάποιον τρόπο χρησιμοποιήθηκε το σημερινό παιχνίδι για να επανέλθουν σε έναν καλό ρυθμό. Αυτή την εβδομάδα η ομάδα θα έχει μόνο ένα ματς την Παρασκευή και θα υπάρχει χρόνος για ομαδική δουλειά».

Για την άμυνα των Γουόρντ, Χολ και Νιλικίνα: «Και οι τρεις είναι καλοί αμυντικοί. Ο Χολ είναι πολύ καλός ριμ προτέκτορ. Ο Γουόρντ είναι η αποθέωση του hustle. Είναι ένας παίκτης που τρέχει παντού να καλύψει και τους άλλους. Ο Νιλικίνα είναι ένας αμυντικός με μεγάλες ικανότητες. Απλά το σύστημα του Ολυμπιακού στην άμυνα είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που έπαιζε στη Γαλλία και την Παρτίζαν, αλλά τα προσόντα του είναι δεδομένα. Είδατε την ταχύτητα και την αθλητικότητα που έχουν οι εν λίγω παίκτες. Όταν γίνουν ακόμη περισσότερο μέλος του συνόλου θα είναι ακόμη πιο αποτελεσματικοί».