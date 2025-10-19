Ο Ρισόν Χολμς εξκαιτίας ενός τραβήγματος που αισθάνθηκε στον προσαγωγό αποχώρησε από το παρκέ για την αναμέτρηση του Κολοσσού Ρόδου με τον Παναθηναϊκό.

Στο Κ.Γ. Καλλιθέας Ρόδου, ο Κολοσσός υποδέχτηκε τον Παναθηναϊκό AKTOR (16:00, ΕΡΤ2 Σπορ, LIVE από το Gazzetta) για την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Παναθηναϊκός ήθελε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα απέναντι στον Κολοσσό που έχει ρεκόρ 1-1 και έχει ανακοινώσει sold out για το ματς με τους «πράσινους». Εκτός 12άδας για λόγους ξεκούρασης έμειναν οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τσέντι Όσμαν.

Ωστόσο, 1'30" μετά την έναρξη του αγώνα ο Ρισόν Χολμς παρουσίασε πρόβλημα και χρειάστηκε να βγει από το παρκέ και να οδηγηθεί στα αποδυτήρια. Συγκεκριμένα, αισθάνθηκε ένα τράβηγμα στο σημείο και δεν γινόταν να συνεχίσει. Επέστρεψε στον πάγκο των «πράσινων», ωστόσο όπως έγινε γνωστό δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στη συνέχεια της αναμέτρησης.