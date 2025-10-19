Κολοσσός Ρόδου - Παναθηναϊκός: Πήγε στα αποδυτήρια με πρόβλημα στον προσαγωγό ο Χολμς 1'30" μετά την έναρξη του αγώνα
Στο Κ.Γ. Καλλιθέας Ρόδου, ο Κολοσσός υποδέχτηκε τον Παναθηναϊκό AKTOR (16:00, ΕΡΤ2 Σπορ, LIVE από το Gazzetta) για την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Ο Παναθηναϊκός ήθελε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα απέναντι στον Κολοσσό που έχει ρεκόρ 1-1 και έχει ανακοινώσει sold out για το ματς με τους «πράσινους». Εκτός 12άδας για λόγους ξεκούρασης έμειναν οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τσέντι Όσμαν.
Ωστόσο, 1'30" μετά την έναρξη του αγώνα ο Ρισόν Χολμς παρουσίασε πρόβλημα και χρειάστηκε να βγει από το παρκέ και να οδηγηθεί στα αποδυτήρια. Συγκεκριμένα, αισθάνθηκε ένα τράβηγμα στο σημείο και δεν γινόταν να συνεχίσει. Επέστρεψε στον πάγκο των «πράσινων», ωστόσο όπως έγινε γνωστό δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στη συνέχεια της αναμέτρησης.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Κολοσσός Ρόδου - Παναθηναϊκός: Οι Ροδίτες έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο χωρίς εύστοχο δίποντο!
- Παναθηναϊκός: Εκτός 12άδας με Κολοσσό οι Χουάντσο και Όσμαν, αυτοί είναι οι έξι ξένοι απέναντι στους Ροδίτες
- Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός: Που θα δείτε τις αναμετρήσεις των «αιωνίων» για τη Stoiximan GBL και τα παιχνίδια από τα υπόλοιπα πρωταθλήματα της Ευρώπης