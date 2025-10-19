Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ήταν εύστοχος στη λήξη του χρόνου στην πρώτη περίοδο για τον Παναθηναϊκό κόντρα στον Κολοσσό.

Στη Ρόδο, ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετώπισε εκτός έδρας τον Κολοσσό Ρόδου για την τρίτη αγωνιστική της Stoiximan GBL, έχοντας επιβάλλει από το πρώτο δεκάλεπτο τον ρυθμό του.

Στη λήξη της αρχικής περιόδου, το «τριφύλλι» μπόρεσε να φτάσει το σκορ στο 28-15, με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό, αφού στη λήξη του δεκαλέπτου, βρήκε εύστοχο τρίποντο.