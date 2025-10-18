Ο Γιώργος Σιγάλας ήταν έξαλλος με τους παίκτες του μετά το τέλος του αγώνα του Ηρακλή με την Μύκονο.

Η Μύκονος πήρε τη νίκη μέσα στην έδρα του Ηρακλή, με τον προπονητή του Γηραιού να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα για την εικόνα των παικτών του στον αγωνιστικό χώρο.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Σιγάλας στην συνέντευξη Τύπου:

«Δεν πιστεύω πως εμφανιστήκαμε στο γήπεδο. Πιθανό οι παίκτες να επηρεάστηκαν από τις δύο καλές εμφανίσεις, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ποιοι είμαστε πραγματικά. Αν δεν καταλάβουμε κάποια στιγμή πως κάτι δεν μας πάει καλά και πρέπει να εμπιστευτούμε τον συμπαίκτη μας, αυτά τα αποτελέσματα έχουν οι ομάδες. Θα δουλέψουμε. Ελπίζω να μας έγινε ένα πολύ καλό μάθημα και θα προχωρήσουμε έτσι όπως πρέπει».

Όλα όσα είπε ο Γιώργος Σιγάλας στην κάμερα της ΕΡΤ: