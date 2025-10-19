Ο Ολυμπιακός πάτησε... γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και επικράτησε του Πανιωνίου στο ΣΕΦ με 81-66, σε ένα παιχνίδι όπου επέστρεψαν στη δράση οι Γουόκαπ και Φουρνιέ.

Ο Ολυμπιακός μόνο για ένα ημίχρονο ζορίστηκε απέναντι στον Πανιώνιο, με τους Πειραιώτες να πατούν γκάζι στο δεύτερο και να παίρνουν τη νίκη με 81-66.

Με αυτό το αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 3-0, ενώ ο Πανιώνιος υποχώρησε έμεινε χωρίς νίκη στην Stoiximan GBL.

Ο Νιλικίνα και ο Χολ είχαν από 16 για τον Ολυμπιακό, ενώ 14 πρόσθεσε ο Λαρεντζάκης. Παρόλα αυτά, το πιο σημαντικό για τον Γιώργο Μπαρτζώκα ήταν η επιστροφή των Τόμας Γουόκαπ και Εβάν Φουρνιέ στη δράση.

Για τον Πανιώνιο ο Λούντζης είχε 20 και ο Πάπας 13.

Ολυμπιακός - Πανιώνιος: Το ματς

Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ άσχημα στο παρκέ, με τον Πανιώνιο να βρίσκει την ευκαιρία και να προηγείται με 2-11 στο 4’. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αντέδρασε και μείωσε άμεσα το σκορ, φτάνοντας ακόμη και στο 19-19, πριν η περίοδος κλείσει στο 19-21.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός συνέχισε να κυνηγά τον Πανιώνιο, περνώντας και μπροστά με 25-23 στο 13’. Ο Πανιώνιος παρέμεινε ανταγωνιστικός (37-37 στο 19’), πριν ένα σερί 5-0 δώσει στον Ολυμπιακό το προβάδισμα με 42-37.

Ο Ολυμπιακός πίεσε στην άμυνα και με την επιστροφή του στο παρκέ για την δεύτερη περίοδο και το σκορ στο 23’ έγινε 51-40, με τους Πειραιώτες να φτάνουν για πρώτη φορά σε διψήφιο προβάδισμα. Ο Πανιώνιος δεν έβρισκε λύσεις και ο Ολυμπιακός συνέχιζε να απομακρύνεται, με τον Λαρεντζάκη να κάνει το σκορ 60-45 και τους γηπεδούχουν να κλείνουν έτσι με +15 την περίοδο.

Στην συνέχεια τίποτα δεν άλλαξε, με τους Ερυθρόλευκους να κάνουν ροτέισιον και τον Πανιώνιο να μην επιτρέπει στην διαφορά να ανέβει περισσότερο, κυρίως χάρη στον Λούντζη. Έτσι, το τέλος του αγώνα βρήκε τον Ολυμπιακό νικητή με 81-66.

Τα δεκάλεπτα: 19-22, 42-37, 60-45,81-66

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ ... Στο δεύτερο ημίχρονο η διαφορά ποιότητας και πάγκο φάνηκε.

... Στο δεύτερο ημίχρονο η διαφορά ποιότητας και πάγκο φάνηκε. Ο MVP ... Χολ με 16 πότνους και 7 ριμπάουντ.

... Χολ με 16 πότνους και 7 ριμπάουντ. ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ... Ο Νιλικίνα με επίσης 16 πόντους, αλλά με 6/13 εντός παιδιάς και ο Λαρεντζάκης με 14.

... Ο Νιλικίνα με επίσης 16 πόντους, αλλά με 6/13 εντός παιδιάς και ο Λαρεντζάκης με 14. Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ... ο Μιχάλης Λούντζης ήταν απολαυστικός με 20 πόντους και 5/6 τρίποντα

... ο Μιχάλης Λούντζης ήταν απολαυστικός με 20 πόντους και 5/6 τρίποντα ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ ... Ο Ολυμπιακός είχε 7 μπλοκ στον αγώνα.

... Ο Ολυμπιακός είχε 7 μπλοκ στον αγώνα. ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η επιστροφή των Γουόκαπ και Φουρνιέ στη δράση.

Olympiacos Piraeus FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST TO STL BLK PF +/- EFF Coach: G. Bartzokas — Assistants: C. Pappas, G. Bozikas MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK PF +/- EFF # Players 1 Frank Ntilikina * 27:14 16 6/13 46% 5/10 50% 1/3 33% 3/3 100% 0 5 5 2 1 2 2 1 6 19 3 Tyler Ward * 21:09 8 2/6 33% 2/5 40% 0/1 0% 4/4 100% 0 4 4 1 1 1 0 3 8 9 25 Alec Peters * 24:06 8 3/8 37% 3/4 75% 0/4 0% 2/2 100% 1 5 6 4 1 1 0 3 9 13 33 Nikola Milutinov * 9:19 5 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 1/2 50% 1 1 2 1 0 1 1 3 -2 7 94 Evan Fournier * 26:01 5 2/6 33% 1/1 100% 1/5 20% 0/0 0% 0 0 0 5 1 4 0 2 4 9 0 Thomas Walkup 18:23 1 0/6 0% 0/3 0% 0/3 0% 1/2 50% 1 3 4 1 1 3 0 3 15 1 5 Giannoulis Larentzakis 19:28 14 5/8 62% 2/3 66% 3/5 60% 1/2 50% 1 3 4 1 0 1 0 3 10 16 14 Sasha Vezenkov 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Kostas Papanikolaou (C) 16:28 6 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0% 0 2 2 2 2 0 0 2 3 8 21 Omiros Netzipoglou 7:11 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 2 2 0 0 1 5 0 37 Kostas Antetokounmpo 11:21 2 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 2/4 50% 0 0 0 2 0 0 2 0 8 2 45 Dante Hall 19:20 16 6/7 85% 6/7 85% 0/0 0% 4/6 66% 4 3 7 0 0 0 2 1 9 22 Team / Coaches 3 1 4 0 TOTAL 200 81 28/63 44% 21/39 53% 7/24 29% 18/25 72% 12 27 39 21 9 13 7 19 110