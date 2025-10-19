Ολυμπιακός - Πανιώνιος 81-66: Άνετη νίκη στην επιστροφή Γουόκαπ-Φουρνιέ

Ο Ολυμπιακός πάτησε... γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και επικράτησε του Πανιωνίου στο ΣΕΦ με 81-66, σε ένα παιχνίδι όπου επέστρεψαν στη δράση οι Γουόκαπ και Φουρνιέ.

Ο Ολυμπιακός μόνο για ένα ημίχρονο ζορίστηκε απέναντι στον Πανιώνιο, με τους Πειραιώτες να πατούν γκάζι στο δεύτερο και να παίρνουν τη νίκη με 81-66.

Με αυτό το αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 3-0, ενώ ο Πανιώνιος υποχώρησε έμεινε χωρίς νίκη στην Stoiximan GBL.

Ο Νιλικίνα και ο Χολ είχαν από 16 για τον Ολυμπιακό, ενώ 14 πρόσθεσε ο Λαρεντζάκης. Παρόλα αυτά, το πιο σημαντικό για τον Γιώργο Μπαρτζώκα ήταν η επιστροφή των Τόμας Γουόκαπ και Εβάν Φουρνιέ στη δράση.

Για τον Πανιώνιο ο Λούντζης είχε 20 και ο Πάπας 13.

 

Ολυμπιακός - Πανιώνιος: Το ματς

Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ άσχημα στο παρκέ, με τον Πανιώνιο να βρίσκει την ευκαιρία και να προηγείται με 2-11 στο 4’. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αντέδρασε και μείωσε άμεσα το σκορ, φτάνοντας ακόμη και στο 19-19, πριν η περίοδος κλείσει στο 19-21.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός συνέχισε να κυνηγά τον Πανιώνιο, περνώντας και μπροστά με 25-23 στο 13’. Ο Πανιώνιος παρέμεινε ανταγωνιστικός (37-37 στο 19’), πριν ένα σερί 5-0 δώσει στον Ολυμπιακό το προβάδισμα με 42-37.

Ο Ολυμπιακός πίεσε στην άμυνα και με την επιστροφή του στο παρκέ για την δεύτερη περίοδο και το σκορ στο 23’ έγινε 51-40, με τους Πειραιώτες να φτάνουν για πρώτη φορά σε διψήφιο προβάδισμα. Ο Πανιώνιος δεν έβρισκε λύσεις και ο Ολυμπιακός συνέχιζε να απομακρύνεται, με τον Λαρεντζάκη να κάνει το σκορ 60-45 και τους γηπεδούχουν να κλείνουν έτσι με +15 την περίοδο.

Στην συνέχεια τίποτα δεν άλλαξε, με τους Ερυθρόλευκους να κάνουν ροτέισιον και τον Πανιώνιο να μην επιτρέπει στην διαφορά να ανέβει περισσότερο, κυρίως χάρη στον Λούντζη. Έτσι, το τέλος του αγώνα βρήκε τον Ολυμπιακό νικητή με 81-66.

Τα δεκάλεπτα: 19-22, 42-37, 60-45,81-66

  • ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Στο δεύτερο ημίχρονο η διαφορά ποιότητας και πάγκο φάνηκε.
  • Ο MVP... Χολ με 16 πότνους και 7 ριμπάουντ.
  • ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ... Ο Νιλικίνα με επίσης 16 πόντους, αλλά με 6/13 εντός παιδιάς και ο Λαρεντζάκης με 14.
  • Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ο Μιχάλης Λούντζης ήταν απολαυστικός με 20 πόντους και 5/6 τρίποντα
  • ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Ο Ολυμπιακός είχε 7 μπλοκ στον αγώνα.
  • ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η επιστροφή των Γουόκαπ και Φουρνιέ στη δράση.

Olympiacos PiraeusFG2PT FG3PT FGFTREBASTTOSTLBLKPF+/-EFF
Coach: G. Bartzokas — Assistants: C. Pappas, G. BozikasMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTTOSTLBLKPF+/-EFF
#Players
1Frank Ntilikina *27:14166/1346%5/1050%1/333%3/3100%05521221619
3Tyler Ward *21:0982/633%2/540%0/10%4/4100%0441110389
25Alec Peters *24:0683/837%3/475%0/40%2/2100%15641103913
33Nikola Milutinov *9:1952/450%2/450%0/00%1/250%11210113-27
94Evan Fournier *26:0152/633%1/1100%1/520%0/00%0005140249
0Thomas Walkup18:2310/60%0/30%0/30%1/250%13411303151
5Giannoulis Larentzakis19:28145/862%2/366%3/560%1/250%134101031016
14Sasha Vezenkov0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
16Kostas Papanikolaou (C)16:2862/2100%0/00%2/2100%0/00%0222200238
21Omiros Netzipoglou7:1100/10%0/00%0/10%0/00%1012200150
37Kostas Antetokounmpo11:2120/20%0/20%0/00%2/450%0002002082
45Dante Hall19:20166/785%6/785%0/00%4/666%43700021922
Team / Coaches3140
TOTAL2008128/6344%21/3953%7/2429%18/2572%12273921913719110

Panionios AthensCoach: F. CHRISTODOULOU | Assistant: L. PAVICEVIC, A. KOURMOULIS
#PlayersPOSMINPTSM/A%2P M/A2P%3P M/A3P%FT M/AFT%OREBDREBREBASTTOSTLBLKPF+/-INDEX
3G. PAPATHANASIOU (PAPAS) *SG24:26135/862%2/366%3/560%0/00%12305102-39
11M. LEWIS *SG23:4873/933%2/540%1/425%0/00%24611002-57
33T. WAHL *PF21:1921/425%1/333%0/10%0/20%17810103-37
34J. KREUSER *PF19:2931/333%0/00%1/333%0/00%00011004-81
88N. GKIKAS (C) *PG26:53103/475%3/3100%0/10%4/757%03393103-616
0N. WATSONC14:0431/425%1/425%0/00%1/250%01100014-90
5M. LOUNTZISPG27:34207/1353%2/728%5/683%1/250%07712105-1420
7G. TSALMPOURISC22:0962/540%0/20%2/366%0/00%00012101-113
9S. OIKONOMOPOULOSSG4:3500/20%0/20%0/00%0/00%01111101-20
40J. HANDSSG12:4420/30%0/10%0/20%2/2100%01111102-151
41A. PATRIKISC2:5900/00%0/00%0/00%0/00%0000000010
Team/Coach2241
TOTAL6623/5541%11/3036%12/2548%8/1553%628341617702167

     

