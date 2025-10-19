Ο Κολοσσός Ρόδου ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο κόντρα στον Παναθηναϊκό με 15 πόντους, χωρίς να έχει βάλει δίποντο!

Ο Κολοσσός υποδέχθηκε στη Ρόδο τον Παναθηναϊκό AKTOR στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL, σε ένα παιχνίδι όπου οι φιλοξενούμενοι είχαν ξεκάθαρο ρόλο φαβορί.

Από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο, οι «πράσινοι» μπόρεσαν να επιβάλλουν τον ρυθμό τους, φτάνοντας στο 28-15, με τους γηπεδούχους ωστόσο να σημειώνουν αυτούς τους 15 πόντους χωρίς δίποντο!

Πιο συγκεκριμένα, είχαν από 3/7 τρίποντα με 6/12 βολές και 0/7 δίποντα!