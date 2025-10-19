Ο Εργκίν Άταμαν ήταν έξαλλος στο ημίχρονο του Κολοσσός Ρόδου - Παναθηναϊκός για τις βολές που δόθηκαν στο πρώτο μέρος του ματς που το έκαναν να κρατήσει 1 ώρα και 10 λεπτά.

Στο Κ.Γ. Καλλιθέας Ρόδου, ο Κολοσσός υποδέχτηκε τον Παναθηναϊκό AKTOR (16:00, ΕΡΤ2 Σπορ, LIVE από το Gazzetta) για την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Παναθηναϊκός ήθελε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα απέναντι στον Κολοσσό που έχει ρεκόρ 1-1 και έχει ανακοινώσει sold out για το ματς με τους «πράσινους».

Το πρώτο ημίχρονο, ωστόσο, διήρκησε πολλή ώρα με τον Εργκίν Άταμαν να εμφανίζεται έξαλλος στις δηλώσεις του στο μεσοδιάστημα με τη διαχείριση του παιχνιδιού από τους διαιτητές. Συγκεκριμένα στο πρώτο μισό δόθηκαν συνολικά και στις δύο ομάδες 43 βολές με τον Κολοσσό να έχει 15/24 και τον Παναθηναϊκό 17/19.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τούρκος προπονητής

«Πρέπει να παίξουμε μπάσκετ. Δεν γίνεται το πρώτο ημίχρονο να διαρκεί 1 ώρα και 10 λεπτά. Έχουν σουτάρει 24 βολές ήδη, 19 βολές εμείς. Αφήστε μας να παίξουμε μπάσκετ. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Δεν παίζουμε ποδόσφαιρο. Τι παίζουμε; Τι άλλο να σκεφτώ για τα υπόλοιπα πράγματα;»