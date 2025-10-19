Οι δηλώσεις του Τι Τζέι Σορτς μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου με εκείνον να αναδεικνυέται ως ο κορυφαίος σκόρερ της ομάδας.

Με τον Εργκίν Άταμαν να αφήνει εκτός ματς τους Τσέντι Όσμαν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Κώστα Σλούκα και δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε παίκτες από το δεύτερο rotation, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στο... ρελαντί του Κολοσσού στη Ρόδο με 90-67 έχοντας ως κορυφαίο τον Τι Τζέι Σορτς (18π., 5ασ.).

Ο Αμερικανός γκαρντ όντας ο πρώτος σκορερ των «πράσινων» μίλησε στην ΕΡΤ για τη δύσκολη εβδομάδα που προηγήθηκε.

Αναλυτικά

Για το δύσκολο πρόγραμμα με τη «διαβολοβδομάδα» που πέρασε: «Ήταν μια μεγάλη βδομάδα, είναι ωραίο να τελειώνουμε με ακόμα μία νίκη και τώρα θα ξεκουραστούμε για λίγο. Πρέπει να βρίσκεις την ισορροπία σου και να κάνεις εξτρά δουλειά, ήμασταν στον δρόμο για καιρό, πρέπει να βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι».

Για τον Παναθηναϊκό: «Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά, να μαθαίνουμε ο καθένας τον συμπαίκτη του, τις συνήθειές μας. Είμαστε επαγγελματίες και έξυπνοι παίκτες. Οσο περισσότερο παίζουμε μεταξύ μας τόσο θα βελτιωνόμαστε».

Για τον στόχο της ομάδας και τον δικό του: «Ο στόχος είναι να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι και κάθε τίτλο. Υπάρχουν υψηλά στάνταρ εδώ, πολλοί μας κοιτάνε και σε κάθε παιχνίδι που βγαίνουμε στο παρκέ πρέπει να κερδίζουμε. Θα χρειαστεί χρόνος για να προσαρμοστώ ακόμα καλύτερα. Μπορώ να φέρω ταχύτητα, ενέργεια, οργάνωση μαζί με Γκραντ, Ναν και Σλούκα. Στο τέλος της σεζόν ελπίζω να είμαι ικανοποιημένος με όσα θα έχουμε πετύχει».