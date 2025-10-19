Κολοσσός - Παναθηναϊκός: Ο Καράσκο πήρε δύο challenges σε 26 δευτερόλεπτα αλλά έχασε και τα δύο
Ο Χαβιέ Καράσκο του Κολοσσού Ρόδου, στη δεύτερη περίοδο κόντρα στον Παναθηναϊκό, ζήτησε δύο challenges χωρίς όμως να δικαιώνεται σε κάποιο από αυτά.
Ο Κολοσσός Ρόδου υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκός AKTOR στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η δράση για την τρίτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL. Στο πρώτο ημίχρονο, ο Χαβιέ Καράσκο πρόσφερε μία ιδιαίτερη στιγμή.
Πιο συγκεκριμένα, ο προπονητής των γηπεδούχων ζήτησε δύο challenges μέσα σε διάστημα 26 δευτερολέπτων στο δεύτερο δεκάλεπτο. Σε καμία από τις δύο περιπτώσεις όμως, δεν δικαιώθηκε!
Τα δύο challenges του Καράσκο κόντρα στον Παναθηναϊκό
