Ο Χαβιέ Καράσκο του Κολοσσού Ρόδου, στη δεύτερη περίοδο κόντρα στον Παναθηναϊκό, ζήτησε δύο challenges χωρίς όμως να δικαιώνεται σε κάποιο από αυτά.

Ο Κολοσσός Ρόδου υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκός AKTOR στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η δράση για την τρίτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL. Στο πρώτο ημίχρονο, ο Χαβιέ Καράσκο πρόσφερε μία ιδιαίτερη στιγμή.

Πιο συγκεκριμένα, ο προπονητής των γηπεδούχων ζήτησε δύο challenges μέσα σε διάστημα 26 δευτερολέπτων στο δεύτερο δεκάλεπτο. Σε καμία από τις δύο περιπτώσεις όμως, δεν δικαιώθηκε!