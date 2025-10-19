Δείτε τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Κολοσσού για την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν είχε πρόβλημα να αποδράσει με τη νίκη από τη Ρόδο κερδίζοντας στο... ρελαντί τον γηπεδούχο Κολοσσό με 90-67.

Οι «πράσινοι» είχαν ως κορυφαίο τον Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 18 πόντους με 5/6 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 5/7 βολές και 5 ασίστ.

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε ως άξιους συμπαραστάτες τους Γιούρτσεβεν (13π.-9ριμπ.), Μήτογλου (12π.) και Ρογκαβόπουλο (12π.)