Παπαθεοδώρου: «Δείξαμε χαρακτήρα στις παρατάσεις, επίπονος ο τρόπος που ισοφαριστήκαμε»

O Hλίας Παπαθεοδώρου στάθηκε στον χαρακτήρα που έβγαλε το Μαρούσι στο ματς με τον Άρη.

Το Μαρούσι πανηγύρισε μια νίκη θρίλερ επί του Άρη με 108-103, σε ένα ματς όπου παίχτηκαν δύο τρομερές παρατάσεις και κανείς ουδέτερος φίλαθλος δεν ήθελε να τελειώσει.

Μετά το τέλος, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου μίλησε στην ΕΡΤ και τόνισε πως η ομάδα του έδειξε χαρακτήρα στις παρατάσεις.

«Hταν ένα ματς με σασπένς. Ελέγχαμε το παιχνίδι για 39:30. Στο τελευταίο λεπτό αδρανήσαμε στην άμυνα, επιτρέψαμε στον Άρη να γυρίσει στο ματς. Είναι ένας ματς που δείξαμε χαρακτήρα και αξίζουν συγχαρητήρια για την πρώτη νίκη. Βελτίωση χρειάζεται σε πολλά πράγματα. Δείξαμε χαρακτήρα στις παρατάσεις. Ηταν επίπονος ο τρόπος που ισοφαριστήκαμε αλλά αντιδράσαμε», ανέφερε.