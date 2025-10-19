Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον Πανιώνιο με 81-66, η οποία συνδυάστηκε με την επιστροφή των Γουόκαπ και Φουρνιέ.

Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε στο ΣΕΦ τον Πανιώνιο στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Στο βροχερό μεσημέρι της Κυριακής (19/10), η ομάδα του Πειραιά κατάφερε να πάρει μία άνετη νίκη με 81-66.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε την ευκαιρία να δει τόσο τον Τόμας Γουόκαπ όσο και τον Εβάν Φουρνιέ να επιστρέφουν στη δράση και να μπαίνουν ξανά σε ρυθμούς ώστε να βοηθήσουν την ομάδα του Πειραιά.