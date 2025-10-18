Η ΑΕΚ έκανε επιμέρους σκορ 19-3 και εκτόξευσε τη διαφορά!

Η ΑΕΚ υποδέχθηκε την Καρδίτσα στη SUNEL Arena για την τρίτη αγωνιστική της Stoiximan GBL, πραγματοποιώντας επιμέρους σκορ 19-3 απέναντι στους Θεσσαλούς και εκτοξεύοντας τη διαφορά.

Η ΑΕΚ αντιμετώπισε την Καρδίτσα στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 14-15, ωστόσο η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της και πραγματοποίησε επιμέρους σκορ 19-3, με αποτέλεσμα να προηγηθεί 33-18 στο 16:20, έπειτα από το κάρφωμα του Γκρέι!