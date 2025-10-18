Η ΑΕΚ έκανε επιμέρους σκορ 19-3 και εκτόξευσε τη διαφορά!

ΑΕΚ-Καρδίτσα: Η «Ένωση» έκανε επιμέρους σκορ 19-3 και εκτόξευσε τη διαφορά!
Η ΑΕΚ υποδέχθηκε την Καρδίτσα στη SUNEL Arena για την τρίτη αγωνιστική της Stoiximan GBL, πραγματοποιώντας επιμέρους σκορ 19-3 απέναντι στους Θεσσαλούς και εκτοξεύοντας τη διαφορά.
Η ΑΕΚ αντιμετώπισε την Καρδίτσα στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.
Οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 14-15, ωστόσο η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της και πραγματοποίησε επιμέρους σκορ 19-3, με αποτέλεσμα να προηγηθεί 33-18 στο 16:20, έπειτα από το κάρφωμα του Γκρέι!
@Photo credits: ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.