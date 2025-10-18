Η αρνητική εκκίνηση στο Πρωτάθλημα με τις τρεις ήττες σε ισάριθμους αγώνες προφανώς έχουν διαμορφώσει κλίμα έντονου προβληματισμού στον Άρη καθώς το 0-3 αποτελεί τη χειρότερη επίδοση της τελευταίας 13ετίας.

Ο Άρης παρουσίασε δύο αγωνιστικά πρόσωπα στο κλειστού του «Αγίου Θωμά». Το αποκαρδιωτικό των τριών πρώτων δεκαλέπτων και το εντυπωσιακό της τελευταίας περιόδου όπου επέστρεψε από το -16 αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή στη δεύτερη παράταση. Οι χαμένες βολές του Μπράις Τζόουνς στο τέλος της πρώτης παράτασης είχαν μεγάλο κόστος καθώς 2.5’’ πριν την εκπνοή του έξτρα πεντάλεπτου, οι «κίτρινοι» θα μπορούσαν να είχαν αποκτήσει προβάδισμα νίκης.

Ο απολογισμός των τριών πρώτων αγωνιστικών έχει οδηγήσει σε έντονο προβληματισμό καθώς είναι αντιστρόφως ανάλογος των προσδοκιών. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τις έντονες αυξομειώσεις που παρουσιάζουν οι «κίτρινοι» στην απόδοσή τους. Τούτο διαπιστώνεται σχεδόν σε κάθε παιχνίδι. Στο κλειστό του «Αγίου Θωμά», ήταν πιο ευδιάκριτο από ποτέ.

Αυτό το 0-3 ισοδυναμεί με τη χειρότερη επίδοση της ομάδας στην τελευταία 13ετία. Η αμέσως επόμενη ήταν αυτή της σεζόν 2011-12 όπου η χρονιά ξεκίνησε με τέσσερις διαδοχικές ήττες. Χειρότερη όλων, αυτή της περιόδου 2001-02 με τις πέντε διαδοχικές ήττες πριν το «διπλό» στην έδρα του ΚΑΟΔ. Χειρότερος απολογισμός, έστω κι αν περιλάμβανε μια νίκη, ήταν αυτός της σεζόν 2019-20 και το 1-6 έπειτα από τις πρώτες επτά αγωνιστικές.

Τα παραπάνω εντάσσονται στο πλαίσιο της ιστορίας. Μεγαλύτερη σημασία έχει το παρόν και το γεγονός ότι η ομάδα παρουσιάζει αυξομειώσεις οι οποίες τις έχουν κοστίσει στην GBL Basketleague. Σαν την εκτός έδρας ήττα από την Καρδίτσα, την αντίστοιχη στο Nick Galis Hall από τον Κολοσσό Ρόδου αλλά και την αποψινή από το Μαρούσι. Η έλλειψη σταθερότητας παράλληλα της αδυναμίας στην άμυνα είναι ένα από τα βασικά αντικείμενα συζήτησης.

Γι’ αυτόν τον λόγο εξάλλου, οι «κίτρινοι» παραμένουν στην αγορά με σκοπό να προχωρήσουν σε μια ακόμη κίνηση με σκοπό την ενίσχυση στον τομέα της αθλητικότητας. Χαρακτηριστικό της σχετικής ανάγκης ήταν το γεγονός ότι ο Άλεξ Μερκβιλάντζε – έστω με μόλις δύο προπονήσεις – μπήκε κατευθείαν στο rotation της ομάδας. Προφανώς έπαιξε ρόλο η απουσία του Τζέικ Φόρεστερ. Και πάλι όμως, δεν κρύφτηκε το αμυντικό πρόβλημα. Δεν αποκλείεται δηλαδή, να επισπευτούν οι διαδικασίες για την ενίσχυση μ’ έναν αθλητικό παίκτη.

Σχετική συζήτηση δεν έγινε πάντως μετά την ήττα από το Μαρούσι όπου τα νεύρα ήταν τεντωμένα λόγω της ήττας αλλά και των συνθηκών διεξαγωγής του αγώνα και για την ακρίβεια, συγκεκριμένων διαιτητικών υποδείξεων και των διαδοχικών βολών που εκτέλεσε ο Μεϊκόν της αθηναϊκής ομάδας.