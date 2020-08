Νέα πρόκληση Ερντογάν: «Δεν υπάρχει συμφωνία Ελλάδας - Αιγύπτου, ξεκινάμε γεωτρήσεις»

Την έντονη δυσαρέσκειά του για την συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο, εξέφρασε ο Ταγίπ Ερντογάν με τον γνωστό προκλητικό του τρόπο.

Ο Τούρκος πρόεδρος με αφορμή την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ των δύο χωρών που υπεγράφη την Πέμπτη, δήλωσε: «Τι κάνει εκεί η Ελλάδα και η Αίγυπτος;» είπε, βρισκόμενος έξω από την Αγία Σοφιά, και επανέλαβε ότι η συμφωνία είναι ανύπαρκτη.

«Η Μέρκελ μου ζήτησε να σταματήσω τις εργασίες γεώτρησης. Είπαμε, "εάν εμπιστεύεστε την Ελλάδα, τους άλλους, θα κάνουμε ένα διάλειμμα για μερικές εβδομάδες, αλλά δεν τους εμπιστευόμαστε". Δεν τήρησαν τις υποσχέσεις τους και τώρα συνεχίσαμε αμέσως τις εργασίες γεώτρησης», συμπλήρωσε.

Turkey had paused hydrocarbon exploration efforts upon German Chancellor Merkel's request for a solution, President Erdoğan says, but drilling to resume immediately as Athens, Cairo go back on their word pic.twitter.com/9gxLdVYvQg

