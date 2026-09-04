O Κωνσταντής Χουρδάκης για 10 εκατοστά του δευτερολέπτου έμεινε εκτός βάθρου στα 7,5 χλμ. open water στο στο παγκόσμια πρωτάθλημα εφήβων - νεανίδων Σάντα Φε της Αργεντινής.

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Κωνσταντής Χουρδάκης στην κούρσα των 7,5 χλμ. στο παγκόσμιo πρωτάθλημα μαραθώνιας κολύμβησης εφήβων - νεανίδων, στο Σάντα Φε της Αργεντινής, η οποία όμως στον τέλος δεν απέφερε και το μετάλλιο.

Ο 17χρονος κολυμβητής από το Ηράκλειο τερμάτισε στην 4η θέση σε 1ώρ.23:27.00, χάνοντας την ευκαιρία να ανέβει στο βάθρο για 10 εκατοστά του δευτερολέπτου, καθώς ο 15χρονος Μπο Λινγκ Σουθ από την κινεζική Ταϊπέι κατέκτησε το χάλκινο σε 1ώρ.23:27.60.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Ούγγρος, Μπαλίντ Κρέιτζ με 1ώρ.23:26.00 και το ασημένιο ο συμπατριώτης του Αρμάντ Αττίλα Μαροσζέκι, με 1ώρ.23:27.40.

Ο έτερος Έλληνας κολυμβητής που μετείχε στον αγώνα, ο 16χρονος Νίκος Κακουλάκης, τερμάτισε στην 20ή θέση με χρόνο 1ώρ.26:20.40.

Οι Κωνσταντής Χουρδάκης και Βασίλης Κακουλάκης το Σάββατο (5/9) θα πάρουν μέρος στα 3 χλμ Knockout Sprint εφήβων.