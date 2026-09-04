Συναγερμός στο ΑΤ Μάνδρας: 31χρονος μπήκε με μαχαίρι και δέχθηκε πυρά από αστυνομικό

Στο Θριάσιο σε σοβαρή κατάσταση ο 31χρονος που εισέβαλε στο ΑΤ Μάνδρας με μαχαίρι, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε και ένας αστυνομικός.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας , όταν ένας 31χρονος άνδρας εισήλθε στο κτίριο κρατώντας μαχαίρι και άρχισε να απειλεί αστυνομικούς.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. του ζήτησαν επανειλημμένα να αφήσει το όπλο και να συμμορφωθεί στις εντολές τους. Εκείνος, ωστόσο, φέρεται να μην υπάκουσε και να κινήθηκε απειλητικά προς την πλευρά τους.

Πυροβολήθηκε μία φορά στην κοιλιά

Μπροστά στην εξέλιξη της κατάστασης, ένας από τους αστυνομικούς έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, πυροβολώντας μία φορά. Η σφαίρα τραυμάτισε τον 31χρονο στην κοιλιακή χώρα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο τραυματίας διακομίστηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού τραυματίστηκε ελαφρά και ένας αστυνομικός. Ο τραυματισμός του, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σημειώθηκε στη διάρκεια της συμπλοκής με τον 31χρονο.

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 31χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και στο παρελθόν να έχει νοσηλευτεί. Η συγκεκριμένη πληροφορία εξετάζεται από τις Αρχές και δεν συνδέεται αυτομάτως με τα κίνητρα ή τη συμπεριφορά του κατά το σημερινό περιστατικό.

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