TMZ: Ο Σταύρος Φλώρος ζητά από την παραγωγή του Survivor 100 εκατ. δολάρια αποζημίωση
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Ο σταρ του ελληνικού Survivor, Σταύρος Φλώρος, μηνύει τους παραγωγούς του ζητώντας 100 εκατομμύρια ευρώ για τον ακρωτηριασμό του.
Οσταρ του ελληνικού Survivor, Σταύρος Φλώρος, μηνύει τους παραγωγούς της επιτυχημένης εκπομπής, η οποία διεκόπη απότομα, μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε ο ίδιος στη διάρκεια των γυρισμάτων, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί το αριστερό του πόδι πάνω από το γόνατο.
Τώρα, όπως αποκαλύπτει το TMZ, ο πρώην παίκτης του ριάλιτι στρέφεται κατά της παραγωγής ζητώντας το ιλλιγγιώδες ποσό των 100 εκτομμυρίων δολαρίων ως αποζημίωση.
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