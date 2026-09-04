Greek Filotimo: Τουρίστρια έμεινε χωρίς σαγιονάρα, αλλά «καθάρισε» ένας ωραίος Αθηναίος από το μπαλκόνι (vid)

Ένας κάτοικος της Αθήνας είδε την τουρίστρια να παλεύει με τη σαγιονάρα της και αποφάσισε να επέμβει με τον δικό του τρόπο.

Τι μπορεί να πάει στραβά στην πρώτη σου βραδιά στην Αθήνα; Να σου σπάσει η σαγιονάρα. Και τι μπορεί να την κάνει αξέχαστη; Ένας άγνωστος να σου πετάξει ένα κατσαβίδι από το μπαλκόνι για να τη σενιάρεις.

Αυτό ακριβώς συνέβη στην Alessandra Maiolo, Ιταλοαυστραλή makeup artist που ζει στη Μελβούρνη και βρέθηκε στην Αθήνα μαζί με τον σύντροφό της. Καθώς το ζευγάρι κατευθυνόταν για δείπνο, η σαγιονάρα της Alessandra έσπασε στον δρόμο, όμως ένας κάτοικος της περιοχής παρατήρησε από το μπαλκόνι του τι συνέβαινε και ̶α̶ν̶τ̶ί̶ ̶ν̶α̶ ̶α̶ν̶ε̶β̶ά̶σ̶ε̶ι̶ ̶β̶ί̶ν̶τ̶ε̶ο̶ ̶σ̶τ̶ο̶ ̶Τ̶σ̶ί̶λ̶ι̶ αποφάσισε να βοηθήσει.

Το ουρανοκατέβατο κατσαβίδι

Όπως αναφέρει η σελίδα Greek City Times στη δημοσίευσή της στο Facebook, ο άνδρας είδε το ζευγάρι από το μπαλκόνι του και κατάλαβε ότι προσπαθούσαν να επιδιορθώσουν τη σαγιονάρα.

Χωρίς να γνωρίζει τους δύο τουρίστες, πέταξε ένα tyre up μαζί με ένα κατσαβίδι στον σύντροφο της Alessandra, ώστε να μπορέσει να κάνει την απαραίτητη επισκευή και να συνεχίσουν τη βραδιά τους.

Η ίδια χαρακτήρισε το περιστατικό «το πιο όμορφο πράγμα που συνέβη την πρώτη μας νύχτα στην Αθήνα».

Και κάπως έτσι, μια σπασμένη σαγιονάρα έγινε η αφορμή για να γνωρίσει από κοντά αυτό που η ίδια η ανάρτηση περιγράφει ως «Greek Filotimo»: μια μικρή πράξη καλοσύνης από έναν άγνωστο, χωρίς δεύτερη σκέψη και χωρίς να περιμένει τίποτα ως αντάλλαγμα.

Δείτε το βίντεο της με το περιστατικό:

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ