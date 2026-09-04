Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF

Η τελευταία εποχική εκτίμηση του ECMWF, με αρχικά δεδομένα Αυγούστου 2026, δίνει ένα αρκετά χαρακτηριστικό σήμα για την περιοχή μας.

Ο χειμώνας του 2026-2027 ενδέχεται να εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίοδο για την Ελλάδα, καθώς η ισχυρή ανάπτυξη του El Niño στον τροπικό Ειρηνικό αναμένεται να επηρεάσει την παγκόσμια ατμοσφαιρική κυκλοφορία και, κατ’ επέκταση, τη θέση και τη συμπεριφορά του αεροχειμάρρου πάνω από την Ευρώπη.

Η τελευταία εποχική εκτίμηση του ECMWF, με αρχικά δεδομένα Αυγούστου 2026, δίνει ένα αρκετά χαρακτηριστικό σήμα για την περιοχή μας: οι χιονοπτώσεις στην Ελλάδα φαίνεται να είναι συνολικά λιγότερες από τις κλιματικά φυσιολογικές για την περίοδο Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου.

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