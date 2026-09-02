Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν την Πέμπτη (3/9) στους κινηματογράφους

Επιστροφή στην Αθήνα και τι καλύτερο από το να δεις τις νέες ταινίες που φέρνει αυτή η κινηματογραφική εβδομάδα

Νέα κινηματογραφική εβδομάδα, νέες ταινίες που θα καλύψουν, έστω και για λίγο, το κενό των καλοκαιρινών διακοπών. Για την ακρίβεια, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει τούτος ο Σεπτέμβρης όμορφα και όσο γίνεται πιο ανώδυνα. Επομένως, το σινεμά είναι μονόδρομος.

Όσον αφορά τις νέες ταινίες που από αύριο Πέμπτη θα κυκλοφορήσουν στις κινηματογραφικές αίθουσες, το Fatherland (Πατρίδα) του Πάβελ Παβλικόφσκι είναι αναμφίβολα η ταινία που κερδίζει την προσοχή των θεατών, με την υπόθεση να εστιάζει στη σχέση ανάμεσα στον βραβευμένο με Νόμπελ συγγραφέα Τόμας Μαν και την κόρη του Έρικα, ηθοποιό και συγγραφέα.

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