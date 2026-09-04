Αρχαιολόγοι «σκάναραν» το Μάτσου Πίτσου με λέιζερ και βρήκαν 2,5 χιλιόμετρα κρυμμένων δρόμων

Οι δρόμοι συνολικού μήκους 2,5 χιλιομέτρων βρίσκονται απέναντι από το Μάτσου Πίτσου και δείχνουν ότι η περιοχή ήταν πολύ πιο ανεπτυγμένη απ’ όσο θεωρούσαν μέχρι σήμερα οι αρχαιολόγοι.

Ένα νέο αρχαιολογικό εύρημα στο Μάτσου Πίτσου έρχεται να αλλάξει την εικόνα που είχαν μέχρι σήμερα οι επιστήμονες για την έκταση και την οργάνωση του περίφημου συμπλέγματος των Ίνκας. Με τη βοήθεια τεχνολογίας LiDAR, ερευνητές εντόπισαν περισσότερα από 2,5 χιλιόμετρα αρχαίων δρόμων, οι οποίοι παρέμεναν κρυμμένοι κάτω από την πυκνή τροπική βλάστηση.

Οι δρόμοι βρίσκονται στην περιοχή γύρω από το λεγόμενο Τείχος του Μαντόρ (Mandor Wall), απέναντι από το Μάτσου Πίτσου και στην άλλη πλευρά της κοιλάδας του ποταμού Ουρουμπάμπα. Εκτός από τις διαδρομές, οι ερευνητές εντόπισαν ενδείξεις για πλατφόρμες και αναβαθμίδες, στοιχεία που δείχνουν ότι η περιοχή μπορεί να είχε πολύ πιο οργανωμένη χρήση κατά την περίοδο των Ίνκας απ' ό,τι θεωρούνταν μέχρι σήμερα.

Οι δρόμοι που έκρυβε η ζούγκλα

Η ανακάλυψη έγινε στο πλαίσιο έρευνας από ομάδα Πολωνών και Περουβιανών αρχαιολόγων, με τη συμμετοχή του Κέντρου Ανδεανών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας και του Πολυτεχνείου του Βρότσλαβ. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν LiDAR, μια τεχνολογία τηλεπισκόπησης που χρησιμοποιεί παλμούς λέιζερ για να δημιουργήσει λεπτομερή τρισδιάστατη εικόνα του εδάφους.

Η τεχνολογία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιοχές όπως οι Άνδεις, όπου η πυκνή βλάστηση μπορεί να κρύβει εντελώς αρχαιολογικά κατάλοιπα. Στην προκειμένη περίπτωση, οι σαρώσεις αποκάλυψαν ένα δίκτυο προκολομβιανών δρόμων συνολικού μήκους άνω των 2,5 χιλιομέτρων.

Ανάμεσα στα ευρήματα ξεχωρίζει ένας δρόμος μήκους τουλάχιστον 1,2 χιλιομέτρων, τμήματα του οποίου ακολουθούν χαρακτηριστική ζιγκ-ζαγκ χάραξη που συνδέεται με την κατασκευή δρόμων των Ίνκας. Ωστόσο, οι αρχαιολόγοι επισημαίνουν ότι η ακριβής χρονολόγηση και ο ρόλος όλων των διαδρομών δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί και θα χρειαστούν περαιτέρω έρευνα και ανασκαφές.

Το σημαντικότερο στοιχείο της ανακάλυψης, όμως, δεν είναι απλώς το μήκος των δρόμων. Είναι η θέση τους.

Μέσα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Πάρκο του Μάτσου Πίτσου έχουν καταγραφεί περισσότερες από 60 αρχαιολογικές θέσεις, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με ένα ευρύτερο δίκτυο δρόμων. Μέχρι σήμερα, οι περισσότερες από αυτές βρίσκονταν στην αριστερή όχθη του ποταμού Ουρουμπάμπα, γεγονός που είχε οδηγήσει τους επιστήμονες στην εκτίμηση ότι εκεί είχαν επικεντρώσει οι Ίνκας τις βασικές προσπάθειες πολεοδομικού σχεδιασμού τους.

Οι νέοι δρόμοι έρχονται να αλλάξουν αυτή την εικόνα. Το γεγονός ότι ένα οργανωμένο δίκτυο υπήρχε και στην απέναντι πλευρά του ποταμού δείχνει ότι η συγκεκριμένη περιοχή είχε επίσης υποστεί σημαντικές πολιτιστικές και κατασκευαστικές παρεμβάσεις κατά την περίοδο των Ίνκας.

Ένα πολύ μεγαλύτερο σύμπλεγμα απ’ όσο γνωρίζαμε

Το Μάτσου Πίτσου, άλλωστε, δεν ήταν απλώς μια απομονωμένη πέτρινη πόλη πάνω στις Άνδεις. Η UNESCO περιγράφει το ιστορικό καταφύγιο ως ένα σύνθετο κέντρο με περίπου 200 κατασκευές, κατοικημένες και τελετουργικές ζώνες, αγροτικές αναβαθμίδες, κανάλια άρδευσης και ένα εκτεταμένο σύστημα δρόμων και μονοπατιών. Χτισμένο τον 15ο αιώνα σε υψόμετρο περίπου 2.430 μέτρων, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κατάλοιπα του πολιτισμού των Ίνκας.

Η νέα ανακάλυψη επομένως δεν σημαίνει ότι «βρέθηκε ένας χαμένος δρόμος προς το Μάτσου Πίτσου». Δείχνει κάτι πιο ενδιαφέρον: ότι το τοπίο γύρω από τη διάσημη ακρόπολη ήταν πιθανότατα πολύ πιο οργανωμένο και ενεργό από όσο μπορούσαμε να δούμε με γυμνό μάτι.

Οι αρχαιολόγοι σχεδιάζουν να συνεχίσουν την έρευνα το 2027, ολοκληρώνοντας αρχικά τις σαρώσεις και προχωρώντας στη συνέχεια σε επιλεγμένες ανασκαφές των δρόμων και των κατασκευών που εντοπίστηκαν. Στόχος είναι να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια η ηλικία, η χρήση και η σχέση τους με το υπόλοιπο συγκρότημα.

Μέχρι τότε, όμως, υπάρχει ένα ακόμη στοιχείο που κάνει την ανακάλυψη ιδιαίτερη: οι ερευνητές και οι περουβιανές Αρχές δεν αποκαλύπτουν την ακριβή τοποθεσία των ευρημάτων. Ο λόγος είναι ο φόβος ότι η δημοσιοποίηση των συντεταγμένων θα προσελκύσει ερασιτέχνες κυνηγούς θησαυρών και θα θέσει σε κίνδυνο τα αρχαιολογικά κατάλοιπα.

Έτσι, περίπου έξι αιώνες μετά την ακμή του πολιτισμού των Ίνκας, η ζούγκλα γύρω από το Μάτσου Πίτσου εξακολουθεί να κρύβει στοιχεία που μπορούν να αλλάξουν όσα γνωρίζουμε για μία από τις πιο μυστηριώδεις πόλεις της Νότιας Αμερικής.

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