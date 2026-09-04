Τιάγκο Νους και Γιάννης Αποστολάκης θα αποτελέσουν παίκτες του Ολυμπιακού για ένα συνολικό «πακέτο» που θα αποφέρει περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ στον ΟΦΗ. Πότε θα ενταχθεί ο Αργεντινός στο ρόστερ του Μεντιλίμπαρ.

Παίκτες του Ολυμπιακού πρέπει να θεωρούνται ο Τιάγκο Νους και ο Γιάννης Αποστολάκης, καθώς ο ΟΦΗ έχει φτάσει σε ένα άκρως συμφέρον deal με τους Πειραιώτες και, πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την ακριβότερη πώληση στην ιστορία του κλαμπ.

Οι δύο ποδοσφαιριστές θα αποφέρουν στα ταμεία των Κυπελλούχων Ελλάδας περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των bonus. Από εκεί και πέρα, η συμφωνία προβλέπει ποσοστό μεταπώλησης, το οποίο, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ανέρχεται στο 15%, όμως μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις συμμετοχές που θα «γράψουν» οι δύο ποδοσφαιριστές με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Η μεγάλη επιτυχία των Κρητικών στις διαπραγματεύσεις με τους Πειραιώτες είναι πως κατάφεραν να κρατήσουν και τους δύο στο ρόστερ για το μεγαλύτερο δυνατό διάστημα. Αρχικά, ο Αποστολάκης θα γίνει παίκτης του Ολυμπιακού από τη νέα σεζόν, κάτι που σημαίνει πως θα αποτελεί πολύτιμη λύση στα χέρια του Χρήστου Κόντη καθ' όλη την πορεία του Κυπέλλου Ελλάδας, από τη στιγμή που είναι εντός του ηλικιακού ορίου που προβλέπει ο κανονισμός της ΕΠΟ.

Από την πλευρά του, ο Τιάγκο Νους θα μετακομίσει στον Πειραιά τον Ιανουάριο, όμως όχι από την αρχή του νέου έτους. Η συμφωνία των δύο πλευρών προβλέπει πως ο Αργεντινός θα βοηθήσει τους Κρητικούς σε όλη τους την πορεία στη League Phase του Europa League, συμπεριλαμβανομένων και των δύο αγωνιστικών του Ιανουαρίου.

Αυτό σημαίνει πως ο Κόντης θα μπορεί να υπολογίζει σε ένα από τα βασικά επιθετικά ατού του στους αγώνες με τη Στουρμ Γκρατς στην Αυστρία, στις 21 Ιανουαρίου, και τη Λεχ Πόζναν στο Ηράκλειο, στις 28 του ίδιου μήνα. Συνεπώς, ο βραχύσωμος ακραίος επιθετικός θα πιάσει λιμάνι στο τέλος του Γενάρη. Άλλωστε, ακόμη και αν είχε ενταχθεί νωρίτερα, δεν θα μπορούσε να αγωνιστεί με τον Ολυμπιακό στο Europa League, από τη στιγμή που δεν επιτρέπονται αλλαγές στη λίστα πριν από τα νοκ άουτ.

Το μοναδικό «παράθυρο» που θα μπορούσε να υπάρξει για πρόωρη ένταξη του Νους στους Ερυθρόλευκους είναι εάν και εφόσον, εκείνη την περίοδο, ο ΟΦΗ δεν έχει μαθηματικές ελπίδες πρόκρισης στα νοκ άουτ της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA. Ενδεχομένως, τότε, να γίνει νέα κουβέντα για να κατατεθεί νωρίτερα το συμβόλαιο του Νους, όμως αυτό το ενδεχόμενο, τη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι καθαρά θεωρητικό.

Θυμίζουμε πως στα πολύπλευρα κέρδη του ΟΦΗ στη συμφωνία με τον Ολυμπιακό έρχεται να προστεθεί και η παραμονή του Νίκου Αθανασίου για ακόμη ένα έτος. Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει για επέκταση του δανεισμού έως το καλοκαίρι του 2028 και απομένει η συμφωνία με τον παίκτη, ώστε να ολοκληρωθεί και αυτή η σχετική πτυχή του deal.

Φυσικά, αυτό σημαίνει πως, όπως είχαμε αναφέρει από την πρώτη στιγμή στο Gazzetta, δεν τίθεται θέμα δανεισμού ούτε για τον Νους ούτε για τον Αποστολάκη, καθώς αμφότεροι θα αγωνίζονται μέχρι τέλους στον ΟΦΗ, με τα συμβόλαιά τους με τους Κρητικούς να βρίσκονται σε ισχύ.