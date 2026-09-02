Το Greek Maritime Golf Event 2026 υποδέχεται την ελίτ της ναυτιλίας στην Costa Navarino

Η σημαντικότερη συνάντηση γκολφ του ναυτιλιακού κλάδου διεξάγεται στις 4-6 Σεπτεμβρίου στο βραβευμένο The Dunes Course, συνδυάζοντας την αθλητική αριστεία με την κοινωνική προσφορά

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το Greek Maritime Golf Event, το οποίο συμπληρώνει 12 χρόνια παρουσίας και ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τα κορυφαία στελέχη της ελληνικής και παγκόσμιας ναυτιλίας. Από τις 4 έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2026, το ραντεβού δίνεται στην Costa Navarino, με τη φετινή δράση να επικεντρώνεται στο επιβλητικό The Dunes Course.

Δυναμική αθλητική δραστηριότητα & Golf Clinic

Η αγωνιστική δράση θα κορυφωθεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 10:00 το πρωί. Οι γκολφέρ, χωρισμένοι σε τετράδες, θα αναμετρηθούν στο σύστημα Shotgun Scramble 4-Ball (2 better ball), μια μορφή αγώνα που απαιτεί στρατηγική συνεργασία και προσφέρει υψηλό ανταγωνισμό μέχρι την ολοκλήρωση των 18 οπών.

Παράλληλα με το τουρνουά, στις 11:30 το πρωί, θα διεξαχθεί ειδικό Golf Clinic για τους προσκεκλημένους που επιθυμούν να μυηθούν στα μυστικά του αθλήματος υπό την καθοδήγηση έμπειρου επαγγελματία προπονητή.

Η αυλαία της ημέρας θα πέσει με την Τελετή Απονομής, την οποία θα παρουσιάσει ο πρωταθλητής Ευρώπης και θρύλος της EuroLeague, Joe Arlauckas.

Έμπρακτη στήριξη στον Σύλλογο «Η Φλόγα»

Πιστό στον φιλανθρωπικό του χαρακτήρα, το Greek Maritime Golf Event στηρίζει ενεργά τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα». Κατά τη διάρκεια της βραδιάς των βραβεύσεων, οι παρευρισκόμενοι θα μπορούν να αποκτήσουν ξεχωριστά δώρα σε ειδικές “buy now” τιμές, ενισχύοντας απευθείας τον αγώνα του Συλλόγου για την ουσιαστική ιατρική, ψυχική και κοινωνική φροντίδα των παιδιών που νοσούν.

Οι πυλώνες της διοργάνωσης:

Η πραγματοποίηση της φετινής διοργάνωσης βασίζεται στη σταθερή υποστήριξη κορυφαίων οργανισμών του χώρου:

Ως Platinum Sponsor, το διεθνούς κύρους νηολόγιο της IRI / The Marshall Islands Registry επιβεβαιώνει την αφοσίωσή του στην ενίσχυση πρωτοβουλιών που προάγουν τη δικτύωση, την αριστεία και τις αξίες του ναυτιλιακού τομέα.

Η Marine Tours, ηγέτιδα εταιρεία Travel Management στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με περισσότερα από 45 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη επαγγελματικών ταξιδιωτικών αναγκών και βαθιά εξειδίκευση στην υποστήριξη της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας, δίνει για μία ακόμη χρονιά το «παρών», στηρίζοντας έμπρακτα τη διοργάνωση ως Silver Sponsor και «αγκαλιάζοντας» το σύνολο των φιλανθρωπικών της δράσεων.

Η Arrow, με ισχυρή παρουσία στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά και εξειδίκευση στις ναυλομεσιτικές υπηρεσίες, επιβεβαιώνει τη σταθερή σύνδεσή της με τη ναυτιλιακή κοινότητα, συμμετέχοντας στο Greek Maritime Golf Event ως Bronze Sponsor.

Η Golden Stone Maritime Ventures SA, με δραστηριότητα στον διεθνή ναυτιλιακό κλάδο και προσανατολισμό στην ανάπτυξη και αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών στον χώρο της ναυτιλίας, ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα και συμμετέχει ως Official Supporter.

Η Erasmus Shipinvest Group, ο διεθνής ολοκληρωμένος ναυτιλιακός όμιλος με δραστηριότητα στην πλοιοκτησία, τη διαχείριση και εκμετάλλευση πλοίων και τις ναυλώσεις, συμμετέχει ως Official Supporter.

Η HEYDUDE, το διεθνές footwear brand που επαναπροσδιορίζει το casual footwear μέσα από μια φιλοσοφία ελευθερίας, άνεσης και απλότητας, συμμετέχει ως Official Footwear Partner. Με έμπνευση από έναν ανέμελο, outdoor τρόπο ζωής, η HEYDUDE δημιουργεί ελαφριά και ευέλικτα παπούτσια με effortless αισθητική, ιδανικά για κάθε στιγμή, εντός και εκτός γηπέδου.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η HEYDUDE θα εξοπλίσει την ομάδα παραγωγής με υποδήματα, ενώ παράλληλα θα προσφέρει δώρα και αποκλειστικές εκπτώσεις στους συμμετέχοντες.

Το μ. Artisan Water, το φυσικό μεταλλικό νερό που συνδέει την ποιότητα με το σύγχρονο design και μια νέα αντίληψη γύρω από την εμπειρία της φιλοξενίας, θα συνοδεύσει συμμετέχοντες και προσκεκλημένους καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Σε φυσικό μεταλλικό και ανθρακούχο νερό, μέσα στην καινοτόμα, 100% ανακυκλώσιμη συσκευασία αλουμινίου του, το μ. Artisan Water φέρνει το design και τη βιωσιμότητα στην ίδια επιλογή, αποδεικνύοντας ότι η αισθητική μπορεί να συνυπάρχει με μια σύγχρονη και πιο υπεύθυνη προσέγγιση.

Η Napapijri, το premium lifestyle brand με έμπνευση από την εξερεύνηση, την περιπέτεια και την outdoor κουλτούρα, θα αναλάβει την ένδυση των συμμετεχόντων της διοργάνωσης, συνδυάζοντας σύγχρονο στυλ, λειτουργικότητα και υψηλή αισθητική στο Greek Maritime Golf Event 2026.

Η Grey Goose, η διεθνώς αναγνωρισμένη premium γαλλική vodka, θα συνοδεύσει το Gala Awards Night, προσφέροντας το signature Grey Goose Espresso Martini στους προσκεκλημένους και αναβαθμίζοντας την εμπειρία φιλοξενίας κατά τη διάρκεια της βραδιάς των βραβεύσεων.

Καθοριστική συμβολή στην ομαλή υλοποίηση της διοργάνωσης έχουν οι κορυφαίες εταιρείες που τη στηρίζουν έμπρακτα:

Platinum Sponsor της διοργάνωσης είναι η IRI / The Marshall Islands Registry.

Silver Sponsor είναι η Marine Tours.

Bronze Sponsor είναι η Arrow.

Official Supporters είναι οι Golden Stone Maritime Ventures SA και Erasmus Shipinvest Group.

Official Footwear Partner είναι η HEYDUDE.

Official Water είναι το μ. Artisan Water.

Official Clothing Partner είναι η Napapijri.

Official Partner είναι η Grey Goose.

Premium Mobility Partner είναι η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Official Suppliers είναι οι Budweiser, Teddy’s Speakeasy, Aggelis Meatworks, Άθη Ρόδι, Karnabakos, La Cucina Italiana, Benostan, Mind the Ad.

Charity Partners είναι οι Costa Navarino, Messinian Nest, Karnabakos, Tsikeli Boutique Hotel Meteora, La Cucina Dormi, Dermaperfect, Napapijri, Anama Restaurant, Kookoonari Beach Bar Restaurant.

Η Boo Productions είναι ο Audio Visual Partner.

Το Greek Maritime Golf Event, διοργανώνεται από την Birdie Events και αποτελεί πρωτοβουλία του αναγνωρισμένου Έλληνα επαγγελματία PGA golfer, Θάνου Καραντζιά. Το Golf Production έχει αναλάβει η ActiveMedia Group, Sports Marketing Agency of the Year.

#GreekMaritimeGolfEvent

